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竹市長選戰「4腳督」　林智堅：鄭正鈐一點都不強、轟高虹安作秀

▲▼林智堅今天接受網路節目專訪。（圖／翻攝自Yahoo!tv直播）

▲林智堅今天接受網路節目專訪。（圖／翻攝自Yahoo!tv直播）

記者呂晏慈／台北報導

綠營積極備戰2022，新竹縣市是否合併牽動人選佈局，新竹市長林智堅今（16日）接受網路直播媒體專訪時表示，年底選舉可能面臨4個政黨都推人的狀況，民進黨期待找到最強候選人，並直言國民黨立委鄭正鈐「一點都不強」，台灣民眾黨立委高虹安「民調是個位數」，砲火猛烈。

林智堅今天接受網路直播節目「齊有此理」專訪表示，未來市長任期內最重要的3個工作，分別是趕快完成市政、找到會贏的人，以及扮演全力輔選的角色。他直言，2022新竹市長選戰可能面臨4個政黨都推人的狀況，現在應該找到一個最強的人，「黨內也有一些有意願要參選的人，但是我們更期待找出更強的（候選人）」。

對於台灣民眾黨潛在候選人、立委高虹安，林智堅表示，民眾黨主席柯文哲是新竹人，卻反對大新竹合併升格，「柯市長不要往自己臉上貼金」，直言高虹安的民調是個位數，而且每次來到新竹都是拍拍照、作作秀就走了，沒有真正在新竹住過一天，也沒有經營過新竹。

林智堅也說，國民黨立委鄭正鈐一點都不強，他上次會當選立委， 是因為時代力量參選，導致民進黨選舉無法得到選民支持。

此外，林智堅表示，國民黨在竹竹合併升格議題先批評因人設事，是導因為果，但他宣布不參選大新竹市長後，國民黨又說不要倉促立法、要實質討論，之後轉而備戰地方選舉，「長遠規劃」變成「不規劃、不計議」，這種行為是典型的始亂終棄、渣男行為。

林智堅諷刺說，國民黨在竹竹合併議題上始終無法站在人民的一方，並嗆國民黨主席朱立倫，2008年為了讓朱從桃園到行政院副院長、再去選新北市長，不只修了《地方制度法》還讓當時縣長無法連任，甚至導致選舉延期。

至於苗栗是否併入竹竹，林智堅說，未來可從區域發展探討併台中或新竹，「民調顯示苗栗人對合併多數人反對，國民黨為政治、選舉考量破竹竹併升格，還把苗栗拉進來混淆視聽」。

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