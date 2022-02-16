快訊／朱立倫拍板　國民黨六都議員「35歲以下新人最高加權100%」

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨中常會16日通過「111年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法」，大幅提高青年及新人參與黨內初選民調結果加權比例，最高可加權至百分之百，創下歷史新高。

國民黨主席朱立倫表示，青年是國民黨的希望，因此他提出「青年三箭」，第一，每個選區都要積極提名、遍地開花，將詳細核算各選區現有席次後擴大提名，讓年輕人、新人更有機會投入選戰。

第二，青年加權要創下歷史新高。過去很多人抱怨青年加權不夠，因此這次對於新人、青年加權民調，「不是2成，不是3成，不是5成，最高可以加倍，增加百分之百，讓年輕朋友可以共同參與。」

第三，國民黨將對於青年候選人進行培訓，請有參政經驗的黨內同志做經驗傳承，讓新人候選人不會孤軍奮鬥。

根據今天通過的「111年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法」，為增加新人參選空間，各直轄市議員選區提名名額應較現任議員有意辦理提名登記人數至少增加一名，但因考量票源經中央選戰策略會報核定者不在此限。另提名分二階段：第一階段提名以現任議員經議會黨團推薦提名者為對象；第二階段則以非現任之登記同志為對象，依據提名辦法相關規定辦理。

在擴大青年參與方面，根據辦法規定，35歲以下青年，民意調查結果得加權百分之70；36歲至40歲的登記參選者，民意調查結果得加權百分之50。另外，為鼓勵新人參選，新人的民意調查結果得加權百分之30，亦即35歲以下又符合新人資格，最高得加權至百分之百。

依今天通過的辦法，為提升青年競選實力，中央黨部應辦理培訓及輔選之「青年專案」。非現任登記同志若未參加中央「青年專案」者，不適用上述加權規定。

