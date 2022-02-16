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「北市沒得選」羅智強轉戰高雄或桃園？　馬英九：台灣縣市蠻多的啊！

▲▼前總統馬英九和台北市議員羅智強徒步謝票。（圖／翻攝羅智強臉書）

▲前總統馬英九和台北市議員羅智強徒步謝票。（圖／翻攝羅智強臉書）

記者杜冠霖／台北報導

前總統馬英九16日到台中大甲鎮瀾宮，加入台北市議員羅智強的全台參拜及徒步謝票行腳活動，由於羅智強在藍營決定台北市長選舉「不初選」之後，已經確定「沒得選」台北市長，即有基層開始勸進羅智強轉戰桃園、高雄市長選戰。對此，馬英九笑稱，「羅智強啊，台灣縣市滿多的啊！」馬英九表示，等羅智強有興趣和意願要做決定時，他再來回答此問題。

2022台北市長選舉國民黨「確定」不辦初選，羅智強指出，自己一直不知道該如何回應這樣的結果，畢竟，他曾經承諾，臉書粉絲破100萬，就參加國民黨的台北市長初選，初選贏了，就代表國民黨角逐台北市長、輸了，就支持勝利者贏得台北市長，「然而我現在面臨的問題是，這一場台北市長選戰，國民黨根本沒有初選。」

羅智強表示，自己沒有任何可能性參加國民黨初選，「我並沒有違反我的承諾，而是這個承諾實現的前提根本不存在了，我該怎麼辦？」他指出，幾日的思考之後，首先，請大家不要去罵國民黨，因為雖然對這個結果有些遺憾，「但我也能理解國民黨為什麼這麼做。」

前台北市長馬英九今天南下台中，加入羅智強全台謝票行程，媒體就北市長選舉詢問看法，馬英九說，「羅智強啊，台灣縣市滿多的啊！」不過要等羅智強有興趣和意願要做決定時，他再來回答此問題。

馬英九談到年底選舉時強調，這次公投輸了不要怕，繼續努力，國民黨要發揮在野制衡力量，才是苦行最主要的目標，他說年底選舉問題，現在黨內還沒有定出規則，先建立制衡力量，發光發熱，媒體連問二次參選問題，他強調黨內初選還沒開始，還不知如何發展。

對於馬英九加入400公里謝票行腳，羅智強也透露，出發的第一天，馬英九打電話唸「怎麼沒揪我逗陣走！」然後開始分享他的運動經，很理性的分析騎腳踏車和走路哪個方式比較好，他的結論是騎腳車比較好，然後以他「騎腳踏車走台灣的經驗」告訴我，走的時候要怎麼注意安全、出發時一定要做暖身運動、如何避難運動傷害，「一說就是半小時，在電話的那端，馬英九不知道我聽得快要掉眼淚。」

羅智強指出，這囉嗦的背後是馬英九對晚輩深深的關心，前陣子有人批評馬英九不食人間煙火，其實他們不懂馬英九，他是一個很有溫度的人，只是他表達的方式「太理性」，不太擅長「噓寒問暖」，當他很理性的想當你的老師指導你這樣做、那樣做比較好時，其實他是用他看起來彆扭的方式關心你、在乎你。

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羅智強馬英九國民黨2022大選

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