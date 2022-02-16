財劃法20年未修　黃國昌翻10年前舊照：蘇院長還記得蘇主席嗎？

▲蘇貞昌2012年呼籲修財政收支劃分法。（圖／翻攝黃國昌臉書）



記者杜冠霖／台北報導

攸關地方財政規劃的《財政收支劃分法》已20年未修，對此，前立委黃國昌表示，2012年民進黨主席蘇貞昌帶領賴清德等6位地方執政的首長召開記者會，針對地方財政問題，呼籲立法院應推動《財政收支劃分法》修正，蘇貞昌成為院長後，卻毫無推動修法具體行動，「蘇貞昌院長還記得當年蘇貞昌主席的呼籲嗎？」

黃國昌表示，2012年7月，民進黨主席蘇貞昌帶領賴清德等6位地方執政的首長召開「真抱歉，我們就是這麼窮！」記者會，針對地方財政問題，痛批馬政府擺爛，呼籲立法院應優先推動《財政收支劃分法》的修正。

2012年時，蘇貞昌指出：「人應該生而平等，在台灣卻因為出生在不同縣市而不公平、不平等，這種不平等還不是因為山川地理的限制，卻是因為中央主政者用制度、用法令、用資源分配造成的不平等」、「2009年修改地制法、讓縣市合併升格時，立法院就明白做出決議，要求兩個月內修改財政收支劃分法」、「到今天已經超過三年，這個法依然沒有，中央明顯失職！」

黃國昌表示，十年過去了，蘇貞昌再一次擔任行政院長，並成為總統民選後任期最長的閣揆。當年蘇主席所痛批不公不義的地方財政收支劃分制度，依然沒有改變。讓人驚訝的是，已然掌握中央行政權、更有國會多數作為後盾的蘇貞昌，卻毫無推動《財政收支劃分法》修正的具體行動。

這部歷經20年未修正、飽受各界一致批評的地方財政大法，迄今為止，還未見行政院提出任何修法版本。

當年，馬政府推動五都升格時，民進黨批評為一黨之私的選舉考量，呼籲應優先解決地方財政不足的問題，推動制度改革。今年，民進黨政府推動竹竹合併升格時，國民黨則猛烈批評因人設事，強調應該優先修正《財政收支劃分法》。

對於兩黨態度轉變，黃國昌批評，政黨立場隨著「執政vs.在野」的改變而轉換，所謂「換了位置就換了腦袋」，在台灣似乎已經見怪不怪，病態不幸地成為常態。然而，如果能夠放下政黨利益冷靜思考，不難看得出國民兩大黨事實上都知道修正《財政收支劃分法》才是正確的解決之道。

黃國昌指出，對於台灣人民而言，地方政府的施政是最為貼近一般民眾「食衣住行育樂」的日常生活。地方財政「規模不足、分配不公」的問題，事實上深刻地影響每個民眾的生活品質。這個制度一日不修改，問題就會持續存在。

黃國昌表示，2022年又是地方選舉年，媒體上最為熱門的，不意外地是各式各樣的選戰消息。台灣是一個快速進化的民主政體，在此過程中，選舉很重要，但提升治理效能的制度改革更重要，因為這是我們立足世界的根本。

黃國昌指出，在目前的政治情勢下，推動改革的關鍵密碼，依然掌握在擁有行政與立法大權的民進黨政府，「也因此，必須追問的是：蘇貞昌院長還記得當年蘇貞昌主席的呼籲嗎？」