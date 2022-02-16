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雲林偏鄉小學夜光班開課　企業贈學用品與繪本助學

▲「虎虎生風」開學慶典中，昱昶能源委由天欣綠能開發有限公司人員代表捐贈夜光班學童象徵新學期、新氣象的學習用品組。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「虎虎生風」開學慶典中，昱昶能源委由天欣綠能開發有限公司人員代表捐贈夜光班學童象徵新學期、新氣象的學習用品組。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

上週五開學，新學期正式開始，今（16）日台西鄉溪頂村長林錠玊及尚德國小校長林文源為該校夜光班舉辦「虎虎生風」開學慶典，為夜光班的孩童加油打氣，勉勵學童們不畏逆境，積極進取，其間，昱昶能源股份有限公司也捐贈促學用品及生動冒險的食農環保繪本，協助夜光班學子努力向上，開拓未來。

「虎虎生風」開學慶典中，昱昶能源委由天欣綠能開發有限公司人員代表捐贈夜光班學童象徵新學期、新氣象的學習用品組，包含學童必要之書包及國語辭典，呼應溪頂村村長及尚德國小校長的期許，讓孩子們在新的學期裡，能以嶄新且積極的態度，迎接未來求學路程中所可能遇到的各種挑戰。

溪頂村村長林錠玉先生表示，台西溪頂村因著人口老化與人口外移，有些單親或是弱勢家庭的孩子有賴校方夜光班提供的課後輔導與照顧，才能專心學習，不落人後，透過這個開學慶典以及環保識讀活動，期許夜月天使們都能擁有充實且快樂的新學期。

尚德國小林文源校長表示，尚德國小自1959年成立以來，致力於培育優秀的雲林子弟，我們響應雲林縣政府，扶植夜光班的孩童，讓在外打拚的家長們能安心工作。今年新學期的一開始，很榮幸能攜手昱昶能源，並邀請到溪頂村村長蒞臨本校開學慶典的活動，為夜光班逆游而上的孩童們加油打氣。
 
►聽Podcast #我在案發現場


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