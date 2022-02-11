新學期展開　台東宣示反霸凌決心

▲台東縣府宣示反霸凌決心。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

各校學校110年度第二學期於11日起正式開學，台東縣積極推行友善校園週活動，縣府教育處長林政宏特別前往新生國中，利用視訊會議同步直播與全體親師生共同參與友善校園宣誓及簽署活動，展現台東縣「宣示反霸凌決心 深化推動友善校園」的決心，希望親師生一同攜手共同為孩子的學習努力，持續深化台東追求「真善美」的教育願景。

台東縣長饒慶鈴表示，台東縣長期以來，積極辦理正向輔導且成效良好，110年度台東縣的中輟率更降至0.007%，為歷年來新低，較109年同期大幅減少9成，縣府期望營造師生校園友善學習的氛圍，幫助每個孩子重新回到校園後擁有友善、良好的學習環境。



林政宏則指出，教育部這學期宣導主題「善用5W思考法當個聰明小偵探」，是針對目前學生在網路世界可能遇到的問題，需要透過學校教育從小塑造學生的媒體識讀及網路素養，能夠具有明辨網路世界真假訊息的能力，維護孩子在網路空間學習成長的友善及安全環境。

林政宏帶領新生國中全體師生透過網路直播共同宣讀誓詞，並與現場師生代表共同簽署約定，他指出，今天的宣示跟簽署活動，代表每個人對自己的承諾。每個人要對自己的選擇負責，除了持續反毒、反黑、反霸凌之外，面對新興資訊科技的網路世界，更要讓媒體識讀的網路素養成為我們現代生活中的習慣與要求。