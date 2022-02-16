雲林驚傳學生墜樓　意識清楚加護病房觀察中

▲雲林某職校驚傳學生墜樓，緊急送醫救治，所幸意識清楚傷勢穩定。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

距離開學未到一週，昨（15）日上午約8時許，雲林某職校驚傳學生墜樓，該名學生疑因心理因素而抗拒上學，所幸落地方並未墜落水泥地，而是以屁股著地於一旁草地，意識清楚無明顯傷勢，但身體疼痛，送她上學的母親當時尚離開學校，接到電話隨即衝到現場，校方通報119由救護車緊急送醫救治。

據了解，該名學生因長期拒學均由母親陪同到校，案發昨日上午約8時許，當時該名學生所屬班級與鄰班上課外課，該層樓四周無人，母親認為孩子狀況無恙便讓孩子自行上樓，未料竟發生墜樓，校方表示，案發當下一樓有老師在附近，發現後立即啟動校安機制，母親接到老師電話也趕緊衝到孩子身邊。

校方說明，案發後先將學童送醫，教官及老師陪同母親在醫院提供必要協助與陪伴關心，校內立即啟動校安及輔導機制，並同步通報國教署、縣府等相關單位，由校長立即召開緊急會議，除了針對案生持續進行輔導關心，亦將安排全校師生心理輔導，不僅如此，對於該學生家長，亦由輔導老師密切關懷。

校方表示，該名學生目前傷勢穩定，四肢無傷意識清楚，但有內出血情況目前在加護病房觀察中。

▲雲林某職校驚傳學生墜樓，緊急送醫救治，所幸意識清楚傷勢穩定。（圖／記者蔡佩旻攝）

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