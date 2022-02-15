　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新春期間百萬人潮湧入西螺　福興宮太平媽祖廟點燈突破5萬盞

▲農曆春節期間，民眾都會到廟宇祈福新的一年順遂事業發、財源廣進，為自己或家人點上一盞光明燈。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲ 雲林縣西螺福興宮太平媽祖廟，信眾點光明燈、安太歲、藥師佛燈等，突去年的總點燈數再創新高突破5萬盞；廟方表示，各種光明燈均成長，今年成長2成左右。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠／雲林報導

去年受到疫情影響民眾幸福感降低，藉由宗教祈福，農曆春節期間，民眾都會到廟宇祈福新的一年順遂事業發、財源廣進，為自己或家人點上一盞光明燈。雲林縣西螺福興宮太平媽祖廟，信眾點光明燈、安太歲、藥師佛燈等，今年再創新高突破5萬盞總點燈數；廟方表示，各種光明燈均成長，今年成長2成左右。

▲農曆春節期間，民眾都會到廟宇祈福新的一年順遂事業發、財源廣進，為自己或家人點上一盞光明燈。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮去年為全國防疫人員點燈，祈求全民平安。（圖／記者蔡佩旻攝）

春節年假期間，各大寺廟不受疫情緊張影響，民眾紛紛走春點光明燈、安太歲的信徒絡繹不絕，西螺福興宮人潮不斷，廟前攤販透露，雖受天雨影響，遊客數比去年人多，賣氣佳，營業額成長，加上廟前3家的彩券行，分別刮出500萬及3張100萬的獎項，吸引更多賞花燈人潮，新春期間百萬人潮到西螺。

▲農曆春節期間，民眾都會到廟宇祈福新的一年順遂事業發、財源廣進，為自己或家人點上一盞光明燈。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲農曆春節期間，民眾都會到廟宇祈福新的一年順遂事業發、財源廣進，為自己或家人點上一盞光明燈。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮廟內殿太平媽祖光明燈，原本只有懸掛三盞燈，祈福媽祖保祐風調雨順、國泰民安、五穀豐收，後廟方取得媽祖同意開方給民眾點燈，由於太平媽祖光明燈採手工製作彩繪龍燈，在媽祖殿懸掛一年後，信眾可帶回家懸掛護家，因有建商、中部養雞大王、蔬菜冷鍊業者、運輸業等，點燈後事業順利年終就報名指定點太平媽祖光明燈，每盞2萬元從68個位置，今年增加到100燈。

▲農曆春節期間，民眾都會到廟宇祈福新的一年順遂事業發、財源廣進，為自己或家人點上一盞光明燈。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲ 西螺福興宮人潮不斷，廟前攤販透露，雖受天雨影響，遊客數比去年人多，賣氣佳，營業額成長。（圖／西螺福興宮提供）

西螺福興宮人員表示，在過年期間點光明燈、安太歲的信徒絡繹不絕，太歲、財神燈、文昌燈、觀音燈、藥師佛燈、媽祖平安燈等，初步統計已有5萬多人點燈，約成長2成左右，目前信眾持續點燈中，成長原因可能受到去年新冠病毒疫情影響，餐飲、旅遊等各行業，物價全上漲，民眾人心浮動，今年點燈信眾增加，祈望新的一年平平安安。

▲農曆春節期間，民眾都會到廟宇祈福新的一年順遂事業發、財源廣進，為自己或家人點上一盞光明燈。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲春節年假期間，各大寺廟不受疫情緊張影響，民眾紛紛走春點光明燈、安太歲的信徒絡繹不絕。（圖／西螺福興宮提供）

▲農曆春節期間，民眾都會到廟宇祈福新的一年順遂事業發、財源廣進，為自己或家人點上一盞光明燈。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲太平媽祖光明燈採手工製作彩繪龍燈，在媽祖殿懸掛一年後，信眾可帶回家懸掛護家。（圖／記者蔡佩旻攝）


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►西螺福興宮「虎哩平安」小提燈曝光　元宵節憑發票免費領

►西螺媽祖燈會2萬顆彩繪燈籠高掛　太平媽藝術路燈美翻老街

►獨／夜市草莓壽司熱賣！「超台」口味排長龍　10元暖心價凍漲

►慶祝國際胡蘿蔔日　東勢鄉2分地開放彩色胡蘿蔔免費拔

►2022雲林草嶺櫻花季交通管制暫緩　明12日起開放自由通行

►住這裡超划算！逛逢甲爽玩台中

ET快訊
ATM吐「粉紅千元鈔」…她秒跟店員換鈔　網喊虧大了
空軍上兵殺2子！奶瓶、多多、可愛熊玩具　靈堂祭品讓人鼻酸
快訊／北市2隧道恢復「區間測速」　下周一啟用
快訊／上兵殘殺2幼子　遺體相驗結果出爐
男友睡著才敢卸妝！大眼正妹「素顏秒變大媽」：怕他做惡夢
超實用！iPhone神奇「語音隔離」功能　通話人聲更清晰
女騎士發現待轉區　內側道突右切遭撞飛身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新春期間百萬人潮湧入西螺　福興宮太平媽祖廟點燈突破5萬盞

林崑海辭世！陳其邁現身哀悼　王定宇悲：像第二次失去父親

男子駕車違規跨越雙白線　南警巡邏攔查持毒遭逮

移民署邀新住民元宵節搓湯圓盪鞦韆　體驗在地文化

成大半導體學院成立南科人才培訓基地　黃偉哲：產官學打造南方新矽谷

雲嘉南分署9場客製化徵才接力　挺企業補足人力需求

蘇男欠繳毒駕罰款9萬元　查封台南安定區持分土地由蘇母代繳清

台東戒治所慶元宵！收容人初體驗 　42盞五彩天燈升空願成真

埔榮養生湯圓DIY教學慶元宵　提醒民眾細嚼慢嚥配湯水

台東食品安全不鬆懈　民眾購買前應看清標示

袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了

小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

KID情人節公開「東區妹仔」超閃合照　結果下秒她哭了...刪文真相曝

10小時沒見！爸踏進家門　重量級歐告飛撲胸膛討抱抱

媽媽喜歡！女童扛36瓶牛奶回家　半路狂跌倒仍堅持：製造驚喜

疑罵Gay惹火店員！結帳被無視　女PO文討拍「故意的」引網炮轟

未拉手煞車！貨車突倒退嚕　司機「肉身阻擋」慘遭夾身亡

新春期間百萬人潮湧入西螺　福興宮太平媽祖廟點燈突破5萬盞

林崑海辭世！陳其邁現身哀悼　王定宇悲：像第二次失去父親

男子駕車違規跨越雙白線　南警巡邏攔查持毒遭逮

移民署邀新住民元宵節搓湯圓盪鞦韆　體驗在地文化

成大半導體學院成立南科人才培訓基地　黃偉哲：產官學打造南方新矽谷

雲嘉南分署9場客製化徵才接力　挺企業補足人力需求

蘇男欠繳毒駕罰款9萬元　查封台南安定區持分土地由蘇母代繳清

台東戒治所慶元宵！收容人初體驗 　42盞五彩天燈升空願成真

埔榮養生湯圓DIY教學慶元宵　提醒民眾細嚼慢嚥配湯水

台東食品安全不鬆懈　民眾購買前應看清標示

統一獅下半季遠征花蓮　樂天「全猿主場」悍將「全富武裝」

台灣YouTuber收益第一是他！月賺466萬「點閱破1.8億」輾壓爆乳鋼琴女神

「來到這裡更年輕」　林智勝讚龍小將練習精神

寶格麗經典戒閃耀鑽石波紋　個性款更華麗

火腿16野手打贏巨人、王柏融沒上場　新庄剛志輸球預言落空

每日0至5時暫停收費　228連假國道三大疏運措施一次看

台中10年房...5個月「暴漲500萬」！他嘆：附近5字頭後遺症

孫協志情人節在幹嘛？王仁甫「秒點名」夏宇童

馬斯克冤枉！SpaceX火箭被誤指「撞月球」　專家：是中國長征三號殘骸

ATM吐「粉紅千元鈔」…她秒跟店員換鈔　網喊虧大了：色違更值錢

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

地方熱門新聞

日月潭近2.5米不知名大魚　被船家目擊拍下身影

他情人節約女兵在家看電影　少校事後被告性侵

陳以信抨擊台南房地產成交價6都第一

情人節和前世情人話聊　科技董座是暖爸

27歲護理師懷孕罹妊娠高血壓「踩地腳變紫色」

拚了！草屯加碼1胎發4萬　員林市也喊：加一倍

台南市議會贈花

台東遶境炸寒單停辦　落實走春淨宅祈福防疫

林崑海辭世　陳其邁現身致意

台南安平工業區工廠鹽酸外洩1人送醫

5人乘2車竊取娃娃機內泡麵餅乾逮逮

黃偉哲積極推動特色公園

高榮台南分院新春團拜

今入夜起氣溫下探12℃　侯友宜提醒市民防寒安全

更多熱門

相關新聞

雲林防疫旅館遭投訴　衛生局將加強抽查

雲林防疫旅館遭投訴　衛生局將加強抽查

雲林縣日前有民眾投訴防疫旅館「服務及環境不佳」，雲林縣政府衛生局對此說明，接獲民眾反映後，已派員前往稽查，並令業者限期改善，雖然目前已改善完成，但後續將會增加無預警抽查頻率。

高端庫存300萬劑　陳時中：規劃人道救援捐贈海外

高端庫存300萬劑　陳時中：規劃人道救援捐贈海外

萬人北上逃離香港！陸3省市篩出香港輸入

萬人北上逃離香港！陸3省市篩出香港輸入

境外移入+40！「13人落地確診」　美國8例最多

境外移入+40！「13人落地確診」　美國8例最多

南投家樂福大白菜農藥殘留超標

南投家樂福大白菜農藥殘留超標

關鍵字：

西螺福興宮疫情雲林點燈祈福光明燈

讀者迴響

熱門新聞

福原愛鬆口認再婚！笑談江宏傑：總算可以離婚

婚變？莉婭突點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福」

彩虹爺爺半夜帶妻逃離眷村　氣哭「畜生不得好死」

台灣首位藝人「考取超難餐飲證照」！

莉婭發聲認了「現世報」！

新北正妹女警連破2案　超辣泳裝照曝光

KID首曝光正妹女友長相！公開「超甜情侶合照」閃爆

楊丞琳曝超潮新髮型「區塊剪」！網驚嘆：只有妳能駕馭

福原愛男友現況起底！

元宵補財庫！紅包袋裝168元擺財位發整年

即／三立電視董事長林崑海病逝　享壽70歲

屏東男自費住旅館吃不消！遭嗆去借錢住

獨家／玖壹壹健志超man認愛「最美化妝師」：現在很幸福

依依潰堤痛哭：不曾和納豆分開這麼久

快訊／今增1死！本土增5例、境外增40案

更多

最夯影音

更多
袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了

袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了
小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面