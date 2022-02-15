新春期間百萬人潮湧入西螺　福興宮太平媽祖廟點燈突破5萬盞

▲ 雲林縣西螺福興宮太平媽祖廟，信眾點光明燈、安太歲、藥師佛燈等，突去年的總點燈數再創新高突破5萬盞；廟方表示，各種光明燈均成長，今年成長2成左右。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者李政遠／雲林報導

去年受到疫情影響民眾幸福感降低，藉由宗教祈福，農曆春節期間，民眾都會到廟宇祈福新的一年順遂事業發、財源廣進，為自己或家人點上一盞光明燈。雲林縣西螺福興宮太平媽祖廟，信眾點光明燈、安太歲、藥師佛燈等，今年再創新高突破5萬盞總點燈數；廟方表示，各種光明燈均成長，今年成長2成左右。

▲西螺福興宮去年為全國防疫人員點燈，祈求全民平安。（圖／記者蔡佩旻攝）

春節年假期間，各大寺廟不受疫情緊張影響，民眾紛紛走春點光明燈、安太歲的信徒絡繹不絕，西螺福興宮人潮不斷，廟前攤販透露，雖受天雨影響，遊客數比去年人多，賣氣佳，營業額成長，加上廟前3家的彩券行，分別刮出500萬及3張100萬的獎項，吸引更多賞花燈人潮，新春期間百萬人潮到西螺。

▲農曆春節期間，民眾都會到廟宇祈福新的一年順遂事業發、財源廣進，為自己或家人點上一盞光明燈。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮廟內殿太平媽祖光明燈，原本只有懸掛三盞燈，祈福媽祖保祐風調雨順、國泰民安、五穀豐收，後廟方取得媽祖同意開方給民眾點燈，由於太平媽祖光明燈採手工製作彩繪龍燈，在媽祖殿懸掛一年後，信眾可帶回家懸掛護家，因有建商、中部養雞大王、蔬菜冷鍊業者、運輸業等，點燈後事業順利年終就報名指定點太平媽祖光明燈，每盞2萬元從68個位置，今年增加到100燈。

▲ 西螺福興宮人潮不斷，廟前攤販透露，雖受天雨影響，遊客數比去年人多，賣氣佳，營業額成長。（圖／西螺福興宮提供）

西螺福興宮人員表示，在過年期間點光明燈、安太歲的信徒絡繹不絕，太歲、財神燈、文昌燈、觀音燈、藥師佛燈、媽祖平安燈等，初步統計已有5萬多人點燈，約成長2成左右，目前信眾持續點燈中，成長原因可能受到去年新冠病毒疫情影響，餐飲、旅遊等各行業，物價全上漲，民眾人心浮動，今年點燈信眾增加，祈望新的一年平平安安。

▲春節年假期間，各大寺廟不受疫情緊張影響，民眾紛紛走春點光明燈、安太歲的信徒絡繹不絕。（圖／西螺福興宮提供）

▲太平媽祖光明燈採手工製作彩繪龍燈，在媽祖殿懸掛一年後，信眾可帶回家懸掛護家。（圖／記者蔡佩旻攝）







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