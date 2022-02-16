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今起可跑攤、遶境！宗教場所+集會活動鬆綁　防疫指引一次看

▲▼大年初四接神送神，這些禁忌不可不知。（圖／達志影像／美聯社）

▲今起遶境遊行提報計畫，地方政府同意後即可辦理。（圖／達志影像／美聯社）

記者張乃文／整理報導

隨著農曆春節結束，中央流行疫情指揮中心監測疫情狀況趨於可控，並調整部分防疫措施。其中，宗教與集會方面，內政部次長陳宗彥表示，自今（16）起，民選公職人員、政府官員的跑攤限制皆取消，另外遶境遊行提報防疫計畫後，由地方政府同意即可辦理。

內政部次長陳宗彥宣布，今(16)起適度鬆綁春節期間宗教場所及宗教集會活動的防疫措施，如：民選公職人員、政府官員禁跑攤、宗教場所禁飲食、禁提供籤筒供盤及容留人數限制等措施，皆予取消；而原本禁止的繞境、遊行，以及500人以上的宗教活動，將開放為提報防疫計畫，並經活動地點的地方政府同意後即可辦理，以方便民眾回復正常生活。

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陳宗彥提醒，各宗教場所及活動仍須配合指揮中心防疫指引，欲辦理繞境、遊行及500人以上大型宗教活動者，均須提報防疫計畫並經地方政府同意後方可辦理，同時建議宗教團體內部人員，儘速接種至少2劑疫苗。

另宗教團體神職人員、執事或其他主持儀式或講道人員，除飲食外仍然須全程佩戴口罩。倘有舉辦餐會、宴席等飲食活動，不得逐桌敬酒、敬茶，並建議參與者維持適當社交距離，減少交談。另外，如有提供住宿的場所，除同住家人外，以1人1室為限。

最後，陳宗彥強調，疫情尚未遠離，雖然宗教防疫措施酌予鬆綁，但民眾進入宗教場所後請務必正確佩戴口罩，並且配合實聯制、量體溫、盡量保持社交距離，也請宗教場所落實環境清消，大家共同為防疫努力。

▲▼2/15宗教場所、宗教活動管制措施。（圖／指揮中心提供）

▲宗教場所、活動管制措施。（圖／指揮中心提供）

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