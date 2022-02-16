爆笑京劇《春草闖堂》　國光劇團屏東藝術館演出

▲春草闖堂 。（圖／屏東縣政府文化處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

被「國家文藝獎」得主王安祈教授譽為「此生必看」的喜劇《春草闖堂》，2月19日下午2時30分於屏東藝術館演出。這是台灣京崑新美學品牌國光劇團首次進軍屏東，由實力派青年演員林庭瑜、陳元鴻擔綱，高潮迭起、爆笑絕倫的劇情，喜愛傳統戲曲的朋友們，務必把握機會購票入場。

《春草闖堂》來自傳統的莆仙戲；劇情演述一個聰明機伶的小丫鬟春草舌辯油條知府、騙倒相國老爺，瞞天過海弄假成真，促成小姐的美好姻緣的趣事。表演上身段豐富多變，其中「行路」一折更是精彩絕倫，無真轎上場，由胡知府、春草與四位轎夫相互搭配，呈現坐轎時路經上下坡的顛簸難行，很是考驗演員功力。

國光劇團藝術總監王安祈表示，《春草闖堂》是京劇中少見的「丑角、花旦變主角」戲碼，整齣情節曲折緊張、層層堆疊，加上男女主角間機趣橫生的互動，如果一生只有一次機會看喜劇，一定要選擇《春草闖堂》。

國光劇團《春草闖堂》演出前半小時安排導聆活動，歡迎持票民眾提前入場參加。購票請上OPENTIX兩廳院文化生活，屏東縣民享8折優惠，持屏東藝遊卡會員可享75折優惠。

文化處說，為推廣傳統戲曲文化，屏東藝術館陸續有明華園總團、秀琴歌劇團及臺灣豫劇團等國內重量級表演團隊演出。 活動詳情請至屏東文化處官方網站或屏東藝遊Facebook粉絲專頁查詢。