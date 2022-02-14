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醫師染疫害135人居家隔離　住宿費逾200萬潮榮診所全買單

▲屏東縣政府 。（圖／資料照片）

▲屏東縣政府 。（圖／資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

針對民眾因疫情被擴大匡列隔離自費住進防疫旅館，產生額外經濟負擔乙事，屏東縣政府14日表示，為感謝居家隔離者配合防疫，決定補助屏東縣籍居隔者每人每天500元，溯自今年1月份起，統計至今居家隔離的屏東鄉親有262人，縣府將補助近200萬元，再加上符合申領中央防疫補償金資格者，每人每日1000元，希望減輕民眾負擔。

▲診所清消 。（圖／資料照片）

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▲診所清消 。（圖／資料照片）

另一方面，潮榮聯合診所因醫師確診造成看診或陪病民眾被匡列居家隔離，深感自責，主動向縣府表達願意負起企業責任，該案135名本縣入住防疫旅館的居家隔離者，扣除縣府每人每天補助的500元，以及中央每人每日的1千元後，其餘不足的費用診所將全數負責。診所人員透露：「診所的不小心，給大家帶來不安，這樣做只是小小補償 。」估算潮榮診所負責的金額，將超過200萬元。

縣府指出，依中央流行疫情指揮中心指引，居家隔離、居家檢疫、照顧生活不能自理的隔離或檢疫者，可按隔離天數向中央申請防疫補償金，每人每日1000元；而屏東縣補助居家隔離者，以屏東縣民、入住本縣防疫旅館者為主，每人每日500元。有疑問可洽防疫專線：08-7380208。

屏東縣政府下午由衛生局、交通旅遊處緊急研議相關措施，決定今年（111年）1月份起因接觸確診者而被匡列居家隔離的屏東縣籍鄉親，隔離期間補助每人每天500元，統計截至2月14日止，全縣有262人被匡列隔離，其中已有97人解除隔離，也會全部追溯給予補助。

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