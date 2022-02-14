同事確診被隔離！屏東YouTuber「32K強制蒸發」：要採檢陽才能公費

記者曾筠淇／綜合報導

民眾足跡若與確診者重疊，就會被匡列隔離，繼新北民眾吃火鍋噴4萬2000元、新竹民眾吃日本料理被迫刷3萬3800元後，人在屏東的YouTuber「光頭」因為工作關係接觸到確診者，怎料明明有透天厝能隔離，仍被強迫住進防疫旅館，且尋求1922仍無果，讓他直呼實聯制「真的就沒人想掃了！」

光頭在YouTube頻道「光頭騎士日記」上，發布「我中了Covid-19？隔離日記｜人生成就達成｜台灣隔離策略｜光頭隔離日記｜Day 1」的影片，因為「確診者他是我上班的地方算同事」，所以他2月9日便得知自己被匡列隔離。

光頭表示，他住的地方是一人一室，所以本以為不必住進防疫旅館，然而卻得知此次專案規定必須住飯店。他坦言目前就連需要隔離幾天都不確天，有人說10天，也有人說14天；詢問過1922、屏東當地的衛生單位後，他才得知「如果不是確診者，你的採檢不是陽性，你住防疫旅館，不好意思，錢！！！要自己付喔，政府不付錢啊！」

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▲「不是確診者」的話，入住防疫旅館要自費。（圖／「光頭騎士日記」授權引用）

被強迫住進防疫旅館也就算了，更讓光頭不解的是，「那你要住多少錢的旅館？沒得挑，他直接給你設定你就是要過來，是要付錢，十幾天下來，3、4萬塊就不見了」，且目前連補償都沒有。或許有人會說，隔離一天會有1000元的補償金，但光頭表示，該方案是公司上班的地方無法上班，且天數是行政院公告的「上班日」，像過年期間，那排紅字也都沒補償金得領。

光頭還透露，他目前住的地方一天2300元，14天也就是3萬2200元，「一般上班族的薪水大概也才這樣吧，就不見了，被強制蒸發，就不見了！」

▲入住後，一個月的薪水就「被強制蒸發」了。（圖／「光頭騎士日記」授權引用）

事後光頭也向記者強調，他家是透天厝，而且「我住最高的樓層，居家環境是可以一人一層樓的」，然而明明已經向屏東的衛生單位說明了，對方卻說自己無法做決定，是長官說必須住旅館，「直接否決我的居家隔離請求。」

此外，光頭收到隔離通知時，雖有致電1922，然而對方只要他自己撥打1957詢問。他坦言，1957的人員確實很認真回覆，但是一樣無法處理他的問題，而當晚就直接被防疫遊覽車載去醫院採檢，並送至飯店隔離。

▲光頭多次聯繫1922、當地衛生單位，卻仍問不到答案。（圖／「光頭騎士日記」提供）

光頭最後也強調，「1922跟1957很無辜」，只能回答部分權限內的問題，「不同層級的問題也不知道怎麼辦」，但民眾沒有一個窗口能詢問、求助，就只能將問題丟給這些人員，真的很希望政府能夠給出一個明確的答案。