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屏東男被逼住旅館！付不出27K遭衛生局嗆「去借錢」　縣府回應了

▲高雄市防疫旅館盛薈飯店家加強清潔消毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲有屏東市民被迫住進防疫旅館。（示意圖，與本文無關／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

屏東YouTuber「光頭」近日才爆料，他因為工作關係接觸到確診者，怎料明明符合規定的「一人一戶」，仍被屏東的衛生單位強制送往防疫旅館，並且全程負擔費用，引發熱議。有讀者14日向《東森新媒體ETtoday》投訴，自己也遇到了類似情況，且向屏東衛生局反映自費負擔太大後，竟還被要求「去借錢住防疫旅館」，讓他相當難以接受。

一名屏東市民表示，他日前在高雄吃飯的餐廳有人確診，因此被屏東縣政府匡列，並被通知須到一天3000元的自費旅館隔離。然而，他住的地方是透天，居家環境是可以一人一層樓的，符合規定的「一人一戶」，但還是遭屏東衛生局強制要求入住防疫旅館，即使已經向對方說明了自身情況也沒用。

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▲▼桃機擴大篩檢 機場員工。（圖／記者屠惠剛攝）

該市民指出，他同桌吃飯的高雄朋友只需在家隔離，而在屏東卻是強制自費入住防疫旅館，且他估算入住9晚的隔離費用為2萬7000元後，認為負擔實在太大並向衛生局反應，沒想到竟被回「去借錢住防疫旅館」，讓他怒批「我們乖乖掃實名制，結果守規矩卻反倒受懲罰。希望能讓更多人看見政府這項不合理的政策」。

事實上，光頭近日在YouTube頻道「光頭騎士日記」上就發布影片表示，他因為同事確診而被匡列隔離，但他住的地方是一人一層，本應不必住進防疫旅館，然而向屏東的衛生單位說明後，請求卻被直接否決，且住多少錢的旅館也沒得選，像他所住的地方14天就要3萬2200元，「一般上班族的薪水大概也才這樣吧，就不見了，被強制蒸發，就不見了！」

針對許多民眾抱怨入住防疫旅館吃不消，屏東縣府14日緊急開會研議，決定入住旅館1人1天補助500元，即日起開始實施，另外，跟潮榮案相關的，隔離者扣除縣府補助的差額，其餘將由潮榮院所負責吸收。

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