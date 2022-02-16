俄烏開打將釀全球4大衝擊！　「油氣狂飆」麵包、肉價跳漲

記者張靖榕／綜合報導

俄烏危機雖然在俄羅斯宣布「部分撤軍」後出現緩解曙光，但危機引發的恐慌已先造成油價、天然氣等天然資源與物價飆漲的情況，若俄羅斯真的入侵烏克蘭，影響將會擴及全球，除了燃料以外，全球食物如小麥、肉類等價格也會受到波動。





▲俄羅斯宣布部分撤軍雖然降溫危機，但戰爭陰影仍然存在。（圖／路透）

俄羅斯15日宣布部分軍隊演習完畢正撤軍回原基地，但並未明說撤走多少兵力，事實是此前烏克蘭北、東、南部已經部署15萬大軍，即便撤走部分軍力，仍如美國總統拜登所指的具有威脅性，而且「仍然可能進攻」。能源大國俄羅斯侵略烏克蘭除會衝擊全球股市，民生必需的油、氣、食物等也價格也會隨之上漲，以下分為4點。

油價噴漲

原油價格在俄羅斯宣布部分撤軍前已經飆升至將近每桶100美元，14日一日內大漲2％創下近7年來高點，雖然15日在撤軍消息傳出後立刻回跌3％，但已能預見若俄羅斯真的發動攻擊的話，原油價格飆破每桶100美元幾乎是肯定的。

由於歐洲近半石油是來自俄羅斯，開戰後面對美國經濟制裁以及俄羅斯可能的限縮原油出口反制，首當其衝就是歐洲各國。即便中東如沙烏地阿拉伯等盛產石油國家能填補缺口，但成本和油價動盪都會進一步傷害地緣和全球經濟。

▲俄羅斯通過德國輸送到歐盟的天然氣管線北溪2號（Nord Stream 2）。（圖／路透）

天然氣危機

俄羅斯是歐洲天然氣的供應大國，去年就已出現天然氣儲存量低於平均，入冬後俄羅斯限縮天然氣出口並調漲價格，已使得2021年歐洲天然氣價格飆漲近4倍。

正在建造中的「北溪2號」是此次俄烏危機的關鍵詞之一，這條由俄羅斯通往德國和歐洲的天然氣管一旦建成，將能進一步緩解歐洲天然氣危機，但反過來也變成俄羅斯箝制歐洲的籌碼，德國這次就因為這條管線忌憚俄羅斯，外交態度和用語都非常謹慎，甚至一度被外界視為有親俄傾向。

更重要的是，俄羅斯輸往歐洲的天然氣約有3成區段會經過烏克蘭，開戰後的影響勢必衝擊全歐洲。

▲肉類等食品原物料價格上漲。（圖／取自免費圖庫pixabay）

小麥、玉米等食物原料價格飆升

俄羅斯是全球最大的小麥出口國，大約占全球貿易20％，烏克蘭則是出口小麥和玉米的重要大國，如今疫情帶來的後遺症之一「通膨」已經顯著影響全球，一旦俄烏開戰，俄羅斯和烏克蘭除了應付戰爭，還得想辦法出口1500萬噸的小麥，不論小麥和玉米出口都會被打亂，惡性循環進一步推升通膨率。

除了小麥、玉米外，兩國的葵花籽油的全球出口也占一定分量，供應波動會使得亞、非多國的麵包和肉類價格跟著上漲，讓已處於10年高點的大宗商品成本繼續向上「突破」。

除此之外，俄羅斯也是全球化肥重要出口國，化肥本就已經攀到價格高點，若價格繼續上漲或供應削減，將會衝擊進口國的農產品生產量，引發食物價格上漲的連鎖效應。

聯合國糧食及農業組織統計，全球食物價格在2021年已經大漲28％，因為供應鏈緊縮問題預期今年通膨將持續；然而俄烏戰爭的開打只會更大幅度地擴大通膨。

金屬供應危機

鋁和鎳2種金屬的供應穩定是工業生產的重要一環，目前已存在短缺問題，而且14日因為戰爭恐慌更進一步堆高2樣金屬的價格。俄羅斯開戰的後果之一便是面臨西方制裁，俄國企業如「諾里斯柯鎳金屬」（Norilsk Nickel）的供應量占全球10％，羅梭（Rusal）的鋁供應量則占全球5％，一旦俄國企業受到制裁，全球都會被拖下水。

今年的鎳儲存量為8萬4894噸，相比去年4月驟降了67％；鋁的存量相比去年3月則是大減逾50％，來到86萬8950噸。

俄烏戰爭開戰帶來的影響對全球來說都會是全面的，並且會加劇今年已讓各國叫苦連天的各項通膨，食衣住行的成本也會隨之上升。

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