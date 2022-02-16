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烏克蘭女醫愛鴨血臭豆腐！差點吃到破產　帶存款搬來台原因曝

記者陳俊宏／綜合報導

住在台灣的烏克蘭女生「莎莎」分享覺得台灣人很親切，決定搬來台灣，她因此愛上鴨血臭豆腐，差點吃到破產，「怎麼那麼臭、那麼好吃！」她後來在台中認識另一個「台灣吃貨」，決定要花一輩子的時間，跟他一起吃遍全台的臭豆腐。

莎莎接受《不要鬧工作室》訪問表示，她在烏克蘭讀大學是念心理系，讀書4年期間，去過阿拉斯加打工，也去過日本旅遊；碩士念心理學畢業後，發現在烏克蘭當心理醫生的薪水還好，且工作不穩定，就決定去軟體公司上班存錢。

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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▲▼莎莎大讚鴨血臭豆腐，「怎麼那麼臭、那麼好吃！」（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

莎莎回憶，在阿拉斯加打工度假時，認識很多台灣人，「他們一直教我台灣髒話，讓我覺得很親切，後來決定帶存款搬來台灣學中文」；她第一次來台灣去逛夜市，聞到很臭的味道，就跟朋友說要去吃，「他們說不用去，一定會不喜歡。但我硬要去吃，因為我就是愛吃臭的東西，吃了一口就覺得怎麼那麼臭、那麼好吃。」

而莎莎吃的就是「臭豆腐」，她指出，自己是一個什麼都敢吃的人，所以當初吃到臭豆腐就愛上了，尤其是蒸的，越臭越愛吃，後來發現搭配鴨血更讚，「剛來台的半年常常吃，因為不常在家煮飯，且存款不多，害我差點吃到沒錢。」

「在台灣的這5年很爽！」莎莎回憶，之後在台中念書時，認識另一個台灣吃貨，覺得太好了，因為約會就可以兩人吃一份，又浪漫又省錢；2年後，她決定要花一輩子的時間，跟他一起吃遍全台的臭豆腐，「至於未來？阿災，也許可以開一家鴨血臭豆腐店。」

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