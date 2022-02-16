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日本首相與烏克蘭總統通電話　備「1億美元」借款援烏

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基,日本首相岸田文雄。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相岸田文雄與烏克蘭總統澤倫斯基通話，承諾提供1億美元的借款。（圖／達志影像／美聯社） 

中央社記者楊明珠東京15日專電

俄羅斯在烏克蘭邊境集結重兵致情勢持續緊張，日本首相岸田文雄15日晚間與烏克蘭總統澤倫斯基通電話時表示，已備妥至少一億美元的借款做為提供烏克蘭的經濟支援。

日本放送協會（NHK）報導，岸田15日晚間7時（台灣時間6時）起與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）進行了約30分鐘的電話會談，這是岸田去年10月就任首相後，首度與澤倫斯基舉行電話會談。

岸田在電話會談中指出，對於目前的局勢感到很憂慮，正密切關注中。日本一貫支持烏克蘭的主權與領土的完整性，斷難允許有國家試圖以力量片面改變現狀。對於烏克蘭在嚴峻的狀況下維持克制的態度，希望透過外交努力尋求解決的作法，表達敬意。

岸田與澤倫斯基針對今後的局勢的走向、如果俄羅斯侵攻烏克蘭的情況該如何因應等進行意見交換。兩人一致認為，日本與烏克蘭將密切合作，透過外交努力，緩和緊張。

岸田在電話會談中告訴澤倫斯基，如果烏克蘭方面有需要的話，日本已備妥至少一億美元的借款做為經濟上的支援。對此，澤倫斯基表達謝意。

這場電話會談結束後，岸田對媒體表示，日本強烈要求要透過外交談判進行問題的解決，如果俄羅斯真的侵攻烏克蘭的話，包括制裁的措施在內，日本將與以7大工業國集團（G7）為主的國際社會合作，適切的因應。

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