俄剛宣稱撤軍　烏克蘭國防部隨即遭「駭客網攻」

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯15日宣布撤軍後，烏克蘭表示當天隨即遭到駭客網攻，暗示攻擊來源指向俄羅斯。美國總統拜登發表最新談話中，除了質疑俄羅斯是否真的撤軍，也回應美方將會與盟友一起對付駭客網攻問題。





▲烏克蘭遭到網路攻擊，圖為烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

路透報導，俄羅斯15日發布撤軍影片，表示部分軍隊因結束軍演正要撤回原基地，其餘部隊則繼續未完的演習，但並沒有說明撤軍多少人，或部隊確切的撤軍地點。

烏克蘭銀行「Privatbank」的用戶回報，表示銀行APP和付款都出現問題，另一間銀行「Oshadbank」則表示系統明顯被降速。烏克蘭當局稍晚表示國防部和軍隊當天也遭到網路攻擊，雖然聲明中並未明確指出攻擊來源，但暗示俄羅斯該為此負責；文化部下屬的通訊及資訊安全中心表示，攻擊者的「骯髒小手段」並沒有用，因為沒有造成大規模的影響。

美國和西方此前要求俄羅斯盡快從烏克蘭的北、東、南部邊境撤離部署的15萬大軍，並對外不斷強調俄軍隨時可能進攻，但俄羅斯除了完全否認外，還表示已因演習結束撤離部分軍力。對此，拜登表示根據手上情資，尚未顯示俄羅斯有撤軍的行動，這項消息還未經過核實，俄羅斯仍然有侵入烏克蘭的可能。

拜登也表示如果俄羅斯想對美國或盟友發起網攻，如癱瘓民間企業或重要的基礎設施，「我們已準備好回應」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》