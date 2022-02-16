俄烏危機緩和　國際油價大跌逾3％





▲國際油價回跌。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約15日綜合外電報導

在俄羅斯宣布撤回部分在烏克蘭附近演習的軍隊，緩和俄羅斯可能即將入侵烏克蘭的疑慮後，國際油價今天大跌超過3%。

由於市場擔心世界最大石油和天然氣生產國之一的俄羅斯可能入侵烏克蘭，國際油價昨天飆漲超過2%，來到7年多最高點，更加接近100美元大關。

紐約商品交易所西德州中級原油3月交割價大跌3.39美元，來到每桶92.07美元。

倫敦北海布倫特原油4月交割價大跌3.20美元，來到每桶93.28美元。

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