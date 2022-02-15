都是人為惹的禍！　美西遭逢「1200年一遇」特大乾旱

▲▼美西廣大地區目前正遭逢1200年來最乾燥的時期。（示意圖／路透）

國際中心／綜合報導

「美國廣播公司」(ABC)網站周二(15日)報導，一項最新研究顯示，在美國西部廣大地區，一場至少肆虐了20年的「特大乾旱」(Megadrought)，正在讓該地區處於一段1200年來最乾燥的時期。

報導稱，根據「美國國家海洋和大氣管理局」的說法，「特大乾旱」被定義為「持續20年或更長時間的長期嚴重乾旱」。自2000年以來，人類導致的氣候變化，讓這片地區的土壤平均水分不足的嚴重程度，是20世紀任何一次乾旱的兩倍。

上述報導是引用自14日發表在《自然氣候變化》雜誌上的一項研究，當中指出，2021年是美國西部有記錄以來最乾旱的年份之一。同時，目前已持續22年的旱象也超過了該地區在16世紀後期所創下的紀錄，成為1200年一遇的「特大乾旱」。

研究人員透過分析北美部分地區(從蒙大拿州南部到墨西哥北部，從太平洋沿岸到洛磯山脈)大約1600個地點的樹木年輪模式，深入瞭解到當地長期以來的土壤濕度情況(年輪能夠幫助科學家獲得數個世紀前的土壤水分數據)，發現這場特大型乾旱的嚴重程度，超過了16世紀晚期的那一次，成為自西元800年以來最乾旱的一場旱災。

「加州大學洛杉磯分校」(UCLA)的氣候水文學家、該項研究的主要作者威廉姆斯(Park Williams)和同事們將當前的旱象跟西元9世紀至16世紀之間，持續23年到30年的7次「特大乾旱」進行了比較。值得一提的是，威廉姆斯使用29個模型創建了一個沒有人為造成全球暖化的假定環境，並將它跟現實生活中的真實情況進行了對比。研究顯示，在這一輪「特大乾旱」裡，42%的旱象歸因於人為造成的氣候變化。

這一輪「特大乾旱」目前沒有緩解跡象。2020年夏季至2021年夏季的高溫和低降水量，加劇了本已令人擔憂的狀況。威廉姆斯說，這場大乾旱不會因為一個多雨的年份而終結，需要出現多個多雨的年份才能糾正旱象對當地所造成的影響。

為了保護水資源，美國聯邦官員在去年8月份削減了西南部幾個州的水資源配置數量，以應對科羅拉多河的低水位狀況。去年10月，加州州長加紐森宣佈進入乾旱緊急狀態，並要求加州人主動減少15%的用水量。