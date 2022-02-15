澳洲大兵遭上級性侵　退伍後精神異常，引爆自殺炸彈亡

▲▼威爾森在加入澳洲國防軍之前，本來是一名樂天知命的人。(圖／翻攝自臉書)

國際中心／綜合報導

英國《每日郵報》13日報導，今年是澳洲大選年。但澳洲總理莫里森和他所領導的澳洲自由黨／國家黨聯盟，卻並沒有把他們的關注度集中在澳洲國內的諸多民生議題上，例如退伍軍人的問題。一名絕望的澳洲退伍軍人兵，更在墨爾本市的街頭引爆了自己身上的炸彈背心，結束了自己的生命。

報導指出，今年1月22日，一名叫威爾森(Clent Wilson)的澳洲退伍軍人在墨爾本街頭引爆了自己身上的炸彈背心後死亡。在此之前，這名43歲的退伍軍人一直跟精神健康問題和毒癮進行搏鬥。

據他的好友透露，威爾遜之所以會陷入這種精神狀態，是因為20年前他在澳洲軍中服役時期曾遭到上級性侵。他曾對性侵者進行反擊，未料最後反而導致自己被軍方開除。

報導稱，威爾森是3名孩子的父親，曾在位於達爾文市的羅伯遜軍營的第二騎兵團服役。他告訴一位好友說，他揍了那名性侵他的軍中同袍，結果是自己被軍方趕出軍隊。這名未具名的朋友說，威爾森是在「自己的小屋裡哭泣著」告訴他這個故事。

這名朋友認為，威爾森所說的這次性侵事件是一個轉捩點，讓他走上了一條黑暗的道路。 2009年，威爾森跟妻子離了婚，精神疾病也不斷惡化，還染上了毒癮。之後，他曾多次觸犯法律，包括試圖槍殺企圖疏遠他的父親。

然而，威爾森的朋友表示，在加入澳洲國防軍(ADF)之前，本來是一名樂天知命的人，而且很擅長修理機械，還會利用廢棄品製造出新的機械用品。這位朋友相信，是威爾森在軍隊服役的那段時間造成他精神異常。

最終，在今年1月22日(周六)上午11點40分，威爾森在一輛汽車裡引爆了自己用汽車安全氣囊製成的炸彈背心，當場死亡。在爆炸事件發生前不久，威爾森曾探訪了跟他多次分分合合的女友。

這名友人對澳洲媒體表示，「如果有正確的處理方法和正確的體制，威爾森可能永遠不會變成現在這個樣子。」他同時補充說，儘管威爾森在生活中苦苦掙扎，但他是「你見過最好的人之一」。

《每日郵報》說，目前還不清楚威爾森當年是否曾向澳洲軍方告發了他遭到性侵的遭遇。但澳洲政府和軍方目前已針對他的自殺案展開調查。