　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

NCC主委陳耀祥揭上半年三大施政　爭取有線電視頻道區塊化方案

▲▼NCC主委陳耀祥20220115春酒。（圖／記者陳世昌攝）
▲NCC主委陳耀祥(左)15日證實正積極推動有線電視頻道區塊化規劃工作，右為NCC委員蕭祈宏（圖／記者陳世昌攝）

記者陳世昌／台北報導

NCC(通傳會)主委陳耀祥15日表示，今年上半年施政有三大優先方向，包括有線電視頻道區塊化方案、數位通訊傳播法草擬、網際網路視聽服務管理法(OTT TV專法)制定。他強調，這三大目標都希望可以在6月30日之前可以有具體方案出來，對於有線電視革命性的頻道區塊化改革，目前傾向既有排編與區塊化雙軌並行，且可能需要較長的過度期。

由於多位立委要求NCC加快有線電視頻道編排改革為數位化、區塊化編排，NCC初步規劃的做法是頻道號碼改為3位數，區分為法定必載、綜合、新聞、電影、體育、戲劇/宗教、其他、購物等8大類(區塊)，且初期會維持基本頻道不變，與區塊化頻道「雙軌並存」。

▲▼NCC針對有線電視頻道區塊化調整提出初步規劃方案，13日微詢業界意見（圖／NCC）
▲NCC針對有線電視頻道區塊化調整已有初步規劃，正徵詢各界意見（圖／NCC）

陳耀祥說15日證實，NCC目前正積極與各界滿通。他指出，不同業者對區塊化的立場不同，會儘量可以讓既有秩序不要變動太大，新業者又有機會進來，這中間可能會有過度期間，但過度多久要看市場變化，有時候市場變化很快，OTT也是這樣。

在技術面上，NCC認為沒有太大問題，委員蕭祈宏表示，就他了解，只有少數業者有機上盒需升級的問題，且有線電視數位化己10多年，如果早年老舊規格設備要升級也是很好的事。

對於《數位通傳法》、《網際網路視聽服務管理法》草案的研擬，目標是在年中有草案條文出來，再徵詢各界意見。

►住這裡超划算！逛逢甲爽玩台中

ET快訊
ATM吐「粉紅千元鈔」…她秒跟店員換鈔　網喊虧大了
空軍上兵殺2子！奶瓶、多多、可愛熊玩具　靈堂祭品讓人鼻酸
快訊／北市2隧道恢復「區間測速」　下周一啟用
快訊／上兵殘殺2幼子　遺體相驗結果出爐
男友睡著才敢卸妝！大眼正妹「素顏秒變大媽」：怕他做惡夢
超實用！iPhone神奇「語音隔離」功能　通話人聲更清晰
女騎士發現待轉區　內側道突右切遭撞飛身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國防部廉潔指數全球第6　今再次辦理稽核財產申報審查

軍方緊盯俄烏情勢　國防部：研擬各項應變計畫因應

游錫堃：韓國滑冰選手遭裁判不公　再次看到中國戰狼外交侵犯

共機現蹤東引上空！　國防部揭目的：運用民用航空器測試我方應變

NCC主委陳耀祥揭上半年三大施政　爭取有線電視頻道區塊化方案

外交部：烏克蘭6國人已離境、9人暫避他市

「就像過去我在台中的經驗」　林佳龍：台北需要有願景、格局的領導者

民眾黨提「台南侯漢廷」選議員　本尊酸：祝盲目反中的盜版當選

時力黨團新會期優先法案出爐　囤房稅、行政區劃法等22項入列

可以跑攤、遶境了！　16日起宗教場所、集會活動防疫鬆綁

袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了

小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

KID情人節公開「東區妹仔」超閃合照　結果下秒她哭了...刪文真相曝

10小時沒見！爸踏進家門　重量級歐告飛撲胸膛討抱抱

媽媽喜歡！女童扛36瓶牛奶回家　半路狂跌倒仍堅持：製造驚喜

疑罵Gay惹火店員！結帳被無視　女PO文討拍「故意的」引網炮轟

未拉手煞車！貨車突倒退嚕　司機「肉身阻擋」慘遭夾身亡

國防部廉潔指數全球第6　今再次辦理稽核財產申報審查

軍方緊盯俄烏情勢　國防部：研擬各項應變計畫因應

游錫堃：韓國滑冰選手遭裁判不公　再次看到中國戰狼外交侵犯

共機現蹤東引上空！　國防部揭目的：運用民用航空器測試我方應變

NCC主委陳耀祥揭上半年三大施政　爭取有線電視頻道區塊化方案

外交部：烏克蘭6國人已離境、9人暫避他市

「就像過去我在台中的經驗」　林佳龍：台北需要有願景、格局的領導者

民眾黨提「台南侯漢廷」選議員　本尊酸：祝盲目反中的盜版當選

時力黨團新會期優先法案出爐　囤房稅、行政區劃法等22項入列

可以跑攤、遶境了！　16日起宗教場所、集會活動防疫鬆綁

統一獅下半季遠征花蓮　樂天「全猿主場」悍將「全富武裝」

台灣YouTuber收益第一是他！月賺466萬「點閱破1.8億」輾壓爆乳鋼琴女神

「來到這裡更年輕」　林智勝讚龍小將練習精神

寶格麗經典戒閃耀鑽石波紋　個性款更華麗

火腿16野手打贏巨人、王柏融沒上場　新庄剛志輸球預言落空

每日0至5時暫停收費　228連假國道三大疏運措施一次看

台中10年房...5個月「暴漲500萬」！他嘆：附近5字頭後遺症

孫協志情人節在幹嘛？王仁甫「秒點名」夏宇童

馬斯克冤枉！SpaceX火箭被誤指「撞月球」　專家：是中國長征三號殘骸

ATM吐「粉紅千元鈔」…她秒跟店員換鈔　網喊虧大了：色違更值錢

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

政治熱門新聞

陸官媒點名藍營這2人　破壞力大於「明獨」民進黨

快訊／嘉聯益+2足跡曝光　去過新北7-11、全聯、康是美

健身房停業未退款　北市發消費警訊

高嘉瑜喊「要好好愛自己」　鄧佳華亂入

阿北出事了　柯文哲急召喚「血滴子」回歸內幕

可以跑攤、遶境了！16日起宗教場所、集會活動防疫鬆綁

獨／呂孫綾捲土重來　挑戰2022新北議員

快訊／新北室內設計師足跡增加！　北市更新：曾去誠品台大店

「外公外婆」正名　今起改叫阿公阿嬤

今年首場治安會報　蘇貞昌要求加速修法嚴防科技犯罪

主持治安會報　蘇貞昌：持續精進道安及酒駕執法

北市府未掌握萬華阿公店釀疫情？民眾黨反嗆監察院

阿公店釀疫情爆發　監委批北市長期未掌握

如果明天是台北市長選舉投票日，您會投給誰

更多熱門

相關新聞

報導打工少年職場受暴　新聞台挨罰80萬提告敗訴

報導打工少年職場受暴　新聞台挨罰80萬提告敗訴

TVBS新聞台3年前報導1位打工少年因言語頂撞主管，遭主管用水管抽打腳底動私刑事件，被國家通訊傳播委員會NCC以內容將施暴行為合理化、造成觀眾錯誤認知等理由裁罰80萬元，新聞台所屬的聯利媒體傳播公司不服，提告抗罰，台北高等行政法院認定NCC本件裁罰沒有恣意濫權，今判聯利公司敗訴，可上訴。

北都、大豐跟進　ELEVEN SPORTS定頻

北都、大豐跟進　ELEVEN SPORTS定頻

《數位通傳法》卡關！NCC將待織組法修法

《數位通傳法》卡關！NCC將待織組法修法

實聯制簡訊量雪崩式砍半　5個月少7278萬則

實聯制簡訊量雪崩式砍半　5個月少7278萬則

鏡電視新聞台通過的三大問題

鏡電視新聞台通過的三大問題

關鍵字：

NCC媒體產業

讀者迴響

熱門新聞

福原愛鬆口認再婚！笑談江宏傑：總算可以離婚

婚變？莉婭突點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福」

彩虹爺爺半夜帶妻逃離眷村　氣哭「畜生不得好死」

台灣首位藝人「考取超難餐飲證照」！

莉婭發聲認了「現世報」！

新北正妹女警連破2案　超辣泳裝照曝光

KID首曝光正妹女友長相！公開「超甜情侶合照」閃爆

楊丞琳曝超潮新髮型「區塊剪」！網驚嘆：只有妳能駕馭

福原愛男友現況起底！

元宵補財庫！紅包袋裝168元擺財位發整年

即／三立電視董事長林崑海病逝　享壽70歲

屏東男自費住旅館吃不消！遭嗆去借錢住

獨家／玖壹壹健志超man認愛「最美化妝師」：現在很幸福

依依潰堤痛哭：不曾和納豆分開這麼久

快訊／今增1死！本土增5例、境外增40案

更多

最夯影音

更多
袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了

袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了
小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面