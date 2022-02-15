NCC主委陳耀祥揭上半年三大施政　爭取有線電視頻道區塊化方案



▲NCC主委陳耀祥(左)15日證實正積極推動有線電視頻道區塊化規劃工作，右為NCC委員蕭祈宏（圖／記者陳世昌攝）



記者陳世昌／台北報導



NCC(通傳會)主委陳耀祥15日表示，今年上半年施政有三大優先方向，包括有線電視頻道區塊化方案、數位通訊傳播法草擬、網際網路視聽服務管理法(OTT TV專法)制定。他強調，這三大目標都希望可以在6月30日之前可以有具體方案出來，對於有線電視革命性的頻道區塊化改革，目前傾向既有排編與區塊化雙軌並行，且可能需要較長的過度期。



由於多位立委要求NCC加快有線電視頻道編排改革為數位化、區塊化編排，NCC初步規劃的做法是頻道號碼改為3位數，區分為法定必載、綜合、新聞、電影、體育、戲劇/宗教、其他、購物等8大類(區塊)，且初期會維持基本頻道不變，與區塊化頻道「雙軌並存」。





▲NCC針對有線電視頻道區塊化調整已有初步規劃，正徵詢各界意見（圖／NCC）



陳耀祥說15日證實，NCC目前正積極與各界滿通。他指出，不同業者對區塊化的立場不同，會儘量可以讓既有秩序不要變動太大，新業者又有機會進來，這中間可能會有過度期間，但過度多久要看市場變化，有時候市場變化很快，OTT也是這樣。



在技術面上，NCC認為沒有太大問題，委員蕭祈宏表示，就他了解，只有少數業者有機上盒需升級的問題，且有線電視數位化己10多年，如果早年老舊規格設備要升級也是很好的事。



對於《數位通傳法》、《網際網路視聽服務管理法》草案的研擬，目標是在年中有草案條文出來，再徵詢各界意見。