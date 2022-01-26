《數位通訊傳播法》卡關！NCC將待織組法修法後再推進

▲NCC日前公布《數位通訊傳播法》架構，將數位通訊傳播中介服務區分為5大類 。（圖／NCC）



記者陳世昌／台北報導



NCC(通傳會)原定26日公布網路治理法源依據《數位通訊傳播法》草案條文，但因立法院未三讀通過《NCC組識法》修正，連帶影響《數通法》法案卡關暫緩推出。發言人翁柏宗表示，《數通法》已有輪廓架構，具體條文也有草案，但在立法推進上必須要尊重立法院職權，在NCC組織法還未做最後決定之前不能逾權。



立法院於去年12月28日完成NCC組織法修正案，新增主管網際網路傳播相關業務，而《數通法》則是NCC執行該項業務的重要法源依據。



NCC委員會隨即於29日審議並通過我國首部網路監理法令《數位通訊傳播法》(數通法)架構，定義網路數位通訊傳播中介服務區分為5大類，排除小規模業者之外，其他所有網路服務類型都需負擔各種義務。並預告將於今年1月底之前公布草案條文。





▲國家通訊傳播委員會委員（圖／NCC）

然而國民黨立院團質疑該法可能箝制言論自由提出復議，卡住'《NCC組織法》的三讀修正無法送請總統公告並生效，NCC因而無法成為法定網際網路傳播相關業務中央主管機關。



NCC表示，會再尋求立法的周延之後再提出條文草案，但也因為組織法未確定，必須尊種立法院決定。也就是說，《數位通傳法》草案將一直卡關到NCC織組法三讀並生效後才會有進度。