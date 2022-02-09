北都、大豐跟進　ELEVEN SPORTS兩頻道定頻CH73、74



▲有線電視影音節目仍是目前國內民眾主要收視來源。（示意圖／業者提供）



記者陳世昌／台北報導



FOX體育台家族在2021年1月1日退出台灣市場之後，ELEVEN SPORTS逐步取而代之，大豐有線電視於1月18日開始上架《ELEVEN SPORTS 1》和《ELEVEN SPORTS 2》，北都TaipeiNet也宣布，2月14日起，《ELEVEN SPORTS 1》和《ELEVEN SPORTS 2》移頻，完成有線電視定頻CH73和CH74。

FOX 體育台家族在2021年1月1日退出台灣市場，當時包括凱擘、台固、中嘉數位、台灣寬頻通訊（TBC）、台灣數位光訊（台數科），以及屏南、大新店民主、北港、世新、國聲等 47 系統陸續以《 ELEVEN SPORTS 1》、《ELEVEN SPORTS 2》 替代原本 FOX 體育台與 FOX 體育二台的頻道位置。大豐旗下3系在停播1年多之後，於2022年1月復播。

原本有線電視業者「北都TaipeiNet」是以其他類型的基本頻道補數量，不過為了回饋用戶，北都宣布，原先FOX體育台和FOX體育二台的CH73和CH74頻道位置，從14日起，由《ELEVEN SPORTS 1》和《ELEVEN SPORTS 2》遞補。

除此之外，為積極搶客，北都也推出新一波優惠活動，只要新客戶申辦光纖上網含有線電視同享案，就可以直接獲得家樂福禮券2000元，另外再享有LINE TV一季的VIP會員，而申辦上網300M以上，還有小米電子鍋、氣炸鍋，空氣淨化機等多種家電，都可以依照申辦的速率直接0元帶回家。

北都表示，真正的光纖上網，指的是光纖到府FTTH，而非光纖到點HFC，北都所提供的300M、600M、1G，是真正的光纖到府FTTH，讓消費者同時連線WiFi也不用怕會出現停頓的狀況。