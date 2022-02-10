打工少年遭「水管抽打腳底」反覆播　新聞台挨罰80萬提告吞敗

▲TVBS新聞台報導打工少年受暴事件，被NCC裁罰80萬元。（圖／記者張一中攝）

記者黃哲民／台北報導

TVBS新聞台3年前報導1位打工少年因言語頂撞主管，遭主管用水管抽打腳底動私刑事件，被國家通訊傳播委員會NCC以內容將施暴行為合理化、造成觀眾錯誤認知等理由裁罰80萬元，新聞台所屬的聯利媒體傳播公司不服，提告抗罰，台北高等行政法院認定NCC本件裁罰沒有恣意濫權，今判聯利公司敗訴，可上訴。

本案源於北市1名少年2019年間到寵物餐廳打工，遭當時45歲林姓主管拖到餐廳後門暗巷，用水管等物猛抽腳底板4下，民眾錄下少年遭主管動私刑影片向媒體投訴，後因少年父母決定不提告而落幕。

不過當時12個電視新聞頻道因報導此事，被NCC以報導呈現的畫面不妥等理由，共開罰430萬元，民間全民電視台（民視）因旗下2個新聞頻道都報導此事，共被裁罰75萬元，另案提告抗罰，一審被判敗訴，可上訴。

本件TVBS新聞台是在2019年12月30日《1213整點新聞節目》，以《言語頂撞主管！打工少年遭水管抽打腳底》為題，剪輯爆料者所拍影片搭配報導。

NCC認為TVBS本件報導涉及非法暴力傷害他人，將施暴行為合理化，沒善盡公共利益角度衡平報導，造成觀眾錯誤認知，已妨害公共秩序或善良風俗，隔年（2020年）11月26日依《衛星廣播電視法》裁罰聯利公司80萬元，聯利不服，提告抗罰。

法官審理認為，勘驗TVBS新聞台本件報導畫面，確實反覆播放少年遭主管抽打腳底板的施暴影像，且動作連貫、清晰可見，TVBS新聞台疏未注意遵守《衛廣法》規定，違法情形列為「嚴重」等級，且TVBS新聞台2年內曾因類似違規情形受罰1次，NCC分級裁罰，沒有恣意濫權等違失，今判聯利公司敗訴，可上訴。