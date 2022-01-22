實聯制簡訊量「雪崩式砍半」　5個月少7278萬則！這週發送數反彈了

▲實聯制簡訊發送數量趨勢圖。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

記者曾筠淇／綜合報導

疫情近日再度升溫，不過前段時間因稍稍趨緩，所以有不少人都未落實「實聯制」。事實上，國家通訊傳播委員會（NCC）一直都有統計簡訊實聯制的累積發送數量，而根據統計數據及記者實際計算後發現，簡訊實聯制的則數逐月下滑，一直到上週才稍稍反彈。

根據國家通訊傳播委員會粉專數據，累積發送簡訊則數如下：

（數據自5/19開始累積計算）

2021年

統計至6/3｜發送超過2億

6/27｜6億1945萬6723

7/4｜7億4961萬6541

7/11｜8億8156萬8802

7/18｜10億1220萬1212

7/25｜11億3196萬8621

8/1｜12億5465萬1265

8/8｜13億7088萬7647

8/15｜15億460萬4236

8/22｜16億3776萬7638

8/29｜17億6892萬9831

9/5｜18億9845萬1049

9/12｜20億2352萬6226

9/26｜22億7838萬2864

10/3｜24億489萬9751

10/17｜26億4374萬8380

10/24｜27億4358萬970

10/31｜28億4470萬4067

11/7｜29億3954萬1780

11/14｜30億2556萬3595

11/21｜31億850萬9626

11/28｜31億8301萬2360

12/5｜32億5631萬2923

12/12｜33億2655萬8192

12/19｜33億9474萬6910

2022年

1/2｜35億1628萬9665

1/9｜35億7666萬9399

1/16｜36億4690萬4144

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▲實聯制簡訊發送數量。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

粉專去年6月指出，行政院推出簡訊實聯制，民眾只要用手機掃QR Code，即可直接發送僅含有場所代碼的簡訊至1922。統計至2021年6月3日止，發送超過2億則簡訊，且使用量有持續增加的趨勢。粉專還提到，基於防疫目的，實聯制簡訊須暫存28日，並配合指揮中心後續必要的防疫資料查詢。

粉專每週均有發布當週的累積發送簡訊則數、累積刪除簡訊總數（未發布5/19～9/19、5/19～10/10、5/19至12/26共3個區間的數據）。經《ETtoday新聞雲》記者計算，簡訊發送則數最高的日期區間落在8月16日至8月22日，有1億3316萬3402則，當時為二級警戒，值得一提的是，8月25日為該波疫情的「首度+0」。

▲實聯制簡訊累積發送數量、累積刪除數量。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

至於簡訊發送則數最低的日期則落在1月3日至1月9日，有6037萬9734則，比最高數值少了7278萬3668則，等於是最高則數再砍半；當時疫情逐漸升溫，1月9日為今年疫情中，本土確診數首度來到雙位數。

另從圖表可見，在短短3個月內，簡訊發送則數呈現「雪崩式下滑」，不過可能是因為1月疫情再起，所以簡訊數量又反彈，1月10日至1月16日，簡訊發送則數來到7023萬4745則。