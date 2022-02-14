萬華阿公店釀本土疫情大爆發　監委批北市府長期未掌握

▲萬華區阿公店營業項目與登記不符，監委林國明申請自動調查。（圖／記者姜國輝攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院近日調查指出，去年本土疫情爆發，萬華「阿公店」是主要傳播鏈，台北市政府長期未能掌握實際家數，亟待檢討妥處，台北市商業處除接獲檢舉外，對阿公店不會主動稽查，態度消極也有待改善。

去年5月新冠肺炎疫情升溫，許多確診者曾至台北市萬華區茶藝室消費，且多數登記營業項目為飲食店業，與實際從事有女陪侍之飲酒店業之營業項目不符，遭質疑成為防疫破口，監察委員林國明對此問題表達關切，並在去年5月21日申請自動調查。

根據監察院最新公布調查報告，監察委員林國明、王麗珍表示，本土疫情在去年5月大爆發，據中央流行疫情指揮中心公布確診個案公共場所活動史，台北市萬華區俗稱「阿公店」的茶室群聚事件，也是主要傳播鏈之一。

監委指出，台北市政府長期未能掌握「阿公店」實際家數，導致去年5月中本土疫情大規模爆發時，第一時間公告暫停營業的萬華區茶室，是萬華分局基於治安顧慮考量所列管的172家阿公店，但範圍僅限於龍山寺地區。

監委再指，曾遭萬華分局查獲違規陪侍或性交易的業者，及確診者足跡所涉類似阿公店的營業場所，都因位在西門町地區，而沒有納入列管或暫停營業的範圍。此種作法是否有效圍堵疫情、疫情趨緩解封後對復業店家管理是否有闕漏，亟待台北市政府正視，並檢討妥處。

監委也說，台北市政府因本土疫情爆發且公告阿公店暫停營業，台北市商業處在去年5月13日取得萬華分局列管172家阿公店名單後，才知道其中2家業者未辦理商業登記。

監委指出，根據萬華分局統計，從2018年到2021年5月間，172家阿公店遭查獲性交易15件、11家；遭查獲違規陪侍共20件、14家，台北市商業處除接獲通報或檢舉外，並不會主動進行稽查，管制措施流於被動，態度消極，有待改善。

監委認為，斷絕營業場所必須的水電，是遏阻業者違規經營最有效的方式，依照「台北市政府執行『正俗專案』停止及恢復供水電工作方案暨裁罰基準」，可對阿公店業者得施予斷水斷電，但從2018年到2021年間，台北市都市發展局卻只對1家業者施予斷水斷電。

監委強調，業者可能利用變更建築物使用人、所有權人等方式，以規避斷水斷電的裁罰，因此現行機制對於已形成飲酒店聚落的阿公店恐未適足，亟待改善。