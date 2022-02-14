萬華阿公店釀疫情！監委要求北市府檢討　蔡炳坤：已主動稽查256家次

記者袁茵／台北報導

監察院於1月期間公布調查報告，直指2021年5月中旬大規模爆發本土疫情，萬華「阿公店」茶室有群聚事件，成為此波疫情主要傳播鏈之一，而北市府長期未能掌握實際家數，待檢討妥處。對此，台北市副市長蔡炳坤說明，北市與業者公私協力不斷至今，且主動稽查356家次，當中違規29件都按照情節輕重予以處罰，盼還給「阿公店」整體新風貌。

針對監察院1月18日調查報告指出，新冠肺炎疫情於2021年5月中旬大規模爆發，依據中央流行疫情指揮中心公布確診個案公共場所活動史，台北市萬華區俗稱「阿公店」茶室有群聚事件，成為這波疫情主要的傳播鏈之一。

監委表示，北市府長期未能掌握「阿公店」實際家數，以致5月中旬本土新冠肺炎疫情大規模爆發之際，第一時間公告暫停營業萬華區茶室，是萬華分局基於治安顧慮考量所列管172家「阿公店」，範圍僅限於龍山地區，使曾遭該分局查獲違規陪侍或性交易業者、確診者足跡所涉類似「阿公店」營業場所，均因位於西門町地區，而未納入列管或暫停營業範圍，此作法能否有效圍堵疫情，甚於疫情趨緩解封後對復業店家管理是否有闕漏，不無疑義，亟待正視並檢討妥處。

此外，監委提到，北市府自疫情爆發且公告「阿公店」暫停營業，北市商業處於5月13日取得萬華分局列管的172家「阿公店」名單後，才知道其中2家沒有辦理商業登記，商業處除了接獲通報或檢舉外，並不會主動稽查，管制措施流於被動，態度消極，有待改善。

▲萬華茶室（俗稱阿公店）於2021年5月疫情期間，共有172間被北市府要求暫停營業。（示意圖／記者姜國輝攝）

對此，台北市副市長蔡炳坤14日於防疫記者會回應，疫情爆發前已針對172家「阿公店」特別加強治安考量，也按照時間做相關稽查工作，所以近3年來查獲違規陪侍達14家、共19件，並依照八大自治條例規定停業，其中11家有15件涉及情色案件，並裁罰320萬元，其中1家更是以斷水電處理。

蔡炳坤指出，疫情發生後，172家「阿公店」暫停營業，並進行3階段精進作為，不斷與業者討論後，直至2021年11月16日正式申請復業，至今已受理95家「阿公店」復業，且復業後除了落實防疫，再加上絕對禁止違規陪侍和涉及情色，並透過業者自身提出自律公約，公私協力不斷至今天為止，北市也主動稽查356家次，當中違規29件都按照情節輕重予以處罰1

蔡炳坤強調，台北市長柯文哲關心區域環境，正在進行周邊環境改善，包括巷道更新、燈亮水溝通、拆除違建和清除雜物，希望還給「阿公店」附近整體新風貌。

▼台北市副市長蔡炳坤。（圖／北市府提供）