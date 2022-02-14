老江紅茶店員確診「感染源不明」　3天跑2家店上班！緊急大清消

記者賴文萱／高雄報導

高雄市14日新增3例本土確診個案，分別為鳳山區一對母子和老江紅茶牛奶男店員，目前感染源均不明。高市府今天公布15處確診者足跡，包含老江紅茶牛奶鳳山店及維新店、家樂福鼎山店、鴨寮街鳳山一號店等熱點都有相關足跡，環保局人員也緊急出動清消。另外，E7PLAY三多館今宣布自主停業一天。

▲老江紅茶確診男店員感染源不明！E7PLAY自主停業1天。（圖／記者賴文萱翻攝）

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今天新增3起個案，案19733為20多歲男子，是老江紅茶牛奶的店員，2/13出現發燒、肌肉痠痛症狀到院就醫採檢，Ct值15.5，2/14確診，於負壓隔離病房治療中，感染源不明，同住家人採檢均為陰性。

疫調指出，紅茶店員工的父親為貨車司機，因工作關係曾進出高雄港，有港區相關足跡，但先前例性PCR採檢3次結果都是陰性，這次被匡列採檢仍是陰性，因此紅茶店員工的感染源仍待釐清。

▲▼高雄2/14新增1名確診個案為老江紅茶牛奶員工，感染源不明。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據疫調足跡，他在2/10分別到過家樂福鼎山店以及薄多義高雄裕誠店，2/10-2/11在老江紅茶牛奶鳳山店、2/11-12在老江紅茶牛奶維新店，另外，2/12去過麥當勞高雄新澄清店，2/12-2/13在E7PLAY三多館停留將近4個半小時。

由於案19733感染源還待釐清，足跡曾出沒過的E7PLAY三多店緊急宣布，因應政府防疫政策，2/14 08:30-2/15 02:30自主停業一天，停業期間將進行清潔消毒措施。

▲▼高雄2/14新增3名確診個案，其中2人是一對母子，感染源也暫不明。（圖／記者賴文萱翻攝）

案19730是50多歲女性，1月16日自中國返台，進行7+7檢疫，期中、期滿採檢都是陰性，因要回大陸工作，2月13日到院採檢，經採檢呈陽性，一採Ct值37.9，二採25.05。

同住家人部分，先生採檢陰性；兒子採檢結果陽性，Ct值14，案號為19732，研判非境外、防疫旅館感染，感染指向子傳母，目前感染源還要釐清。

根據疫調公布足跡，包含有華新牛排、鴨寮街烤鴨點心坊鳳山一號店、全聯福利中心鳳山博愛店等，市府環保局稍早也緊急出動人員全面清消。