北市學校微解封一次看！國高中室內外全開放　1人確診全班停課14天

▲開學第一天，台北市長柯文哲、教育局長曾燦金到景美國小視察防疫工作。（圖／記者湯興漢攝）



記者袁茵、杜冠霖／台北報導

北市教育局防疫指引原本規定，若1人感染新冠肺炎變種病毒（包括Omicron或Delta等變異株），就全校停止到校上課。現台北市疫情穩定，台北市政府14日宣布，1人確診全班停課14天、不同班級2人確診才全校停課14天，並且恢復校外教學、畢業旅行，但因為只有國高中職生有打疫苗，所以可以跨縣市，而幼兒園、國小生則無法跨縣市畢旅、校外教學。

停課標準異動

針對教育局的「微解封」項目，包括學校停課標準，改為1人確診全班停課14天、不同班級2人確診則全校停課14天，且「停課不停學」，啟動線上教學，至於預防性停課天數則依照疫調單位決定；社教場館（青發處、動物園、天文館、市立圖書館、兒童新樂園）取消預約制和容留人數；社大和樂齡中心／學堂以實體課程為主。

▲北市最新停課規範。（圖／北市府提供）



恢復校外教學、畢業旅行

北市府宣布，北市恢復校外教學、畢業旅行，由於國、高中職以上學生多數接種疫苗，因此開放國高中職生校外教學、畢業旅行，但因為幼兒園與國小生未接種疫苗，所以暫緩辦理跨縣市校外教學、畢旅。

▲北市最新校外教學規範。（圖／北市府提供）

校園場地租借開放

而國中以上室內外的校園場地可以開放，不過室內需有防疫計畫和人流限制，但國小學童目前還不能打疫苗，所以仍維持暫不開放。

▲北市最新校園場地租借規範。（圖／北市府提供）