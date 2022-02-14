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北市學校微解封一次看！國高中室內外全開放　1人確診全班停課14天

▲▼寒假結束開學第一天，台北市長柯文哲與教育局長曾燦金一早便到景美國小視察開房防疫工作，並發放開學小禮物給到校上學學生。（圖／記者湯興漢攝）

▲開學第一天，台北市長柯文哲、教育局長曾燦金到景美國小視察防疫工作。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵、杜冠霖／台北報導

北市教育局防疫指引原本規定，若1人感染新冠肺炎變種病毒（包括Omicron或Delta等變異株），就全校停止到校上課。現台北市疫情穩定，台北市政府14日宣布，1人確診全班停課14天、不同班級2人確診才全校停課14天，並且恢復校外教學、畢業旅行，但因為只有國高中職生有打疫苗，所以可以跨縣市，而幼兒園、國小生則無法跨縣市畢旅、校外教學。

停課標準異動

針對教育局的「微解封」項目，包括學校停課標準，改為1人確診全班停課14天、不同班級2人確診則全校停課14天，且「停課不停學」，啟動線上教學，至於預防性停課天數則依照疫調單位決定；社教場館（青發處、動物園、天文館、市立圖書館、兒童新樂園）取消預約制和容留人數；社大和樂齡中心／學堂以實體課程為主。

▲▼北市微解封。（圖／北市府提供）

▲北市最新停課規範。（圖／北市府提供）

恢復校外教學、畢業旅行

北市府宣布，北市恢復校外教學、畢業旅行，由於國、高中職以上學生多數接種疫苗，因此開放國高中職生校外教學、畢業旅行，但因為幼兒園與國小生未接種疫苗，所以暫緩辦理跨縣市校外教學、畢旅。

▲▼北市微解封。（圖／北市府提供）

▲北市最新校外教學規範。（圖／北市府提供）

校園場地租借開放

而國中以上室內外的校園場地可以開放，不過室內需有防疫計畫和人流限制，但國小學童目前還不能打疫苗，所以仍維持暫不開放。

▲▼北市微解封。（圖／北市府提供）

▲北市最新校園場地租借規範。（圖／北市府提供）

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