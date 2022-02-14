港旅遊業慘受重創　去年旅客激減99.8%「百間旅行社倒閉」

▲香港加大防疫措施，餐飲等服務業再度受到重挫，不少知名餐廳倒閉。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港新冠疫情燒不停，《香港01》引述消息稱，14日再度新增1536例確診。疫情嚴重衝擊香港旅遊業，去年旅客人次大減99.8%，至今有約100間中小型旅行社倒閉。

據報導，香港商務及經濟發展局局長邱騰華今（14）日表示，旅遊業是疫情下受打擊最嚴重的行業之一，去年訪港旅客人次較疫情前大跌 99.8%，酒店及零售業連帶受到影響，約有100間受疫情影響結業，但仍有不少旅行社維持商業登記，等待寒冬過後重新起步。

邱騰華表示，政府已為旅遊業界合供提供超過34億元（港元，下同）的資助，第六輪「防疫抗疫基金」也有措施協助業界，港府有與大灣區溝通探討未來如何發展旅遊業，而本地旅遊業亦要有所提升，包括深度遊、美酒佳餚節等香港旅遊品牌，不再以購物團、美食團取勝。

報導指出，第六輪抗疫基金下的旅遊業額外支援計劃，向持牌旅行代理商發放劃一5萬元的津貼，僱用11名或以上職員的旅行代理商，津貼金額直接與職員數目掛鈎，以每名旅行代理商職員5000元津貼，預計1670間旅行代理商受惠，總承擔額約為1.3億元。

此外，每名旅行代理商職員及主業為持證導遊或領隊的自由作業者，將獲一次過7500元津貼，預計約 1.91萬名人士受惠，總承擔額約為1.4億元；每名旅遊巴司機發放一次過5000元津貼，約3400名司機受惠，總承擔額約1700萬元；持牌酒店以房間數目100間4或以下為界線，可得30萬元津貼，高於100間房得40萬元，料290間酒店受惠，涉1億100萬元。