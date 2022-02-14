冷血畫面曝！刀手砍完馬夫逃跑　掉菸撿起繼續抽　

記者張君豪／台北報導

13日凌晨4時許，台北市一名楊姓租賃車司機（28歲）從大同區搭載男性乘客準備前往新北，行經萬華區康定路時乘客要求停車，路旁一名男子伺機上前聯手攻擊司機，楊姓司機奮勇抵抗，當場遭樊男持折刀劃傷身體肩膀、左手共3刀，被害司機直接下車逃命，等兩名搶匪離開後，才勉力開車返回新北住處並自行到新北市聯醫三重院區，縫合逾10針。

▲萬華康定路爆發載運傳播小姐的馬夫因消費糾紛，遭歹徒設局砍殺的驚悚案件。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，楊姓被害人開租賃車兼營接送傳播妹到酒吧、夜店、KTV的馬夫工作，經營接送到中山區林森北路的路線。據傳楊男之前載送傳播妹給客人數量不夠，讓客人認為經紀公司存心「削凱子」，經紀公司不滿楊男服務態度，叫傳播的客人也懷恨在心，警方懷疑這起強盜砍人案件，與載運傳播妹衍生的消費糾紛有關。

▲馬夫遭設局砍殺案，歹徒行兇後手中香菸掉落。（圖／記者張君豪翻攝）

案發當時，楊姓司機在北市大同區重慶北路搭載一男子上車，對方聲稱要到西門町康定路尋找友人，開到康定路後，該男即亮刀要求司機交出車上財物，楊姓司機下車與兩人扭打，卻遭到樊姓男子持刀攻擊，楊當街被砍3刀、負傷逃逸，兩名兇嫌砍人後從路旁巷弄逃離，其中一人拿著香菸逃逸時不慎掉落，還瀟灑撿起繼續吞雲吐霧，不把砍人當回事。

萬華警方案發後接獲新北市警局三重警分局轉報，新北市聯合醫院三重院區醫院急診室轉報有刀傷患者，13日清晨派員前往訪查，才讓這起預謀持刀強盜傷人案件曝光。

警方事後成立專案小組調閱監視器，循線鎖定樊姓、洪姓男子涉案，鎖定兩人犯案後躲藏在西門町峨嵋街一大樓內藏匿，13日深夜23時許到上址將兩人逮捕歸案，儘管楊姓馬伕指證歷歷，但樊、洪兩人拒絕透露犯案動機。警方清查兩人並無幫派背景，行兇動機正深入追查中。馬伕與強盜傷人兩造互控傷害罪，警方將待偵訊完成後，依強盜、傷害等罪嫌將兩人移送台北地檢署偵辦。

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