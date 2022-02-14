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社會 社會焦點 保障人權

冷血畫面曝！刀手砍完馬夫逃跑　掉菸撿起繼續抽　

記者張君豪／台北報導

13日凌晨4時許，台北市一名楊姓租賃車司機（28歲）從大同區搭載男性乘客準備前往新北，行經萬華區康定路時乘客要求停車，路旁一名男子伺機上前聯手攻擊司機，楊姓司機奮勇抵抗，當場遭樊男持折刀劃傷身體肩膀、左手共3刀，被害司機直接下車逃命，等兩名搶匪離開後，才勉力開車返回新北住處並自行到新北市聯醫三重院區，縫合逾10針。

▲萬華康定路爆發載運傳播小姐的馬夫因消費糾紛遭歹徒設局砍殺的驚悚案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲萬華康定路爆發載運傳播小姐的馬夫因消費糾紛，遭歹徒設局砍殺的驚悚案件。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，楊姓被害人開租賃車兼營接送傳播妹到酒吧、夜店、KTV的馬夫工作，經營接送到中山區林森北路的路線。據傳楊男之前載送傳播妹給客人數量不夠，讓客人認為經紀公司存心「削凱子」，經紀公司不滿楊男服務態度，叫傳播的客人也懷恨在心，警方懷疑這起強盜砍人案件，與載運傳播妹衍生的消費糾紛有關。

▲萬華康定路爆發載運傳播小姐的馬夫因消費糾紛遭歹徒設局砍殺的驚悚案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲馬夫遭設局砍殺案，歹徒行兇後手中香菸掉落。（圖／記者張君豪翻攝）

案發當時，楊姓司機在北市大同區重慶北路搭載一男子上車，對方聲稱要到西門町康定路尋找友人，開到康定路後，該男即亮刀要求司機交出車上財物，楊姓司機下車與兩人扭打，卻遭到樊姓男子持刀攻擊，楊當街被砍3刀、負傷逃逸，兩名兇嫌砍人後從路旁巷弄逃離，其中一人拿著香菸逃逸時不慎掉落，還瀟灑撿起繼續吞雲吐霧，不把砍人當回事。

萬華警方案發後接獲新北市警局三重警分局轉報，新北市聯合醫院三重院區醫院急診室轉報有刀傷患者，13日清晨派員前往訪查，才讓這起預謀持刀強盜傷人案件曝光。

警方事後成立專案小組調閱監視器，循線鎖定樊姓、洪姓男子涉案，鎖定兩人犯案後躲藏在西門町峨嵋街一大樓內藏匿，13日深夜23時許到上址將兩人逮捕歸案，儘管楊姓馬伕指證歷歷，但樊、洪兩人拒絕透露犯案動機。警方清查兩人並無幫派背景，行兇動機正深入追查中。馬伕與強盜傷人兩造互控傷害罪，警方將待偵訊完成後，依強盜、傷害等罪嫌將兩人移送台北地檢署偵辦。

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