快訊／高雄15足跡曝！台商媽搭這班高鐵　家樂福全聯麥當勞都入列

▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市14日新增3例本土確診個案，分別為鳳山區一對母子和紅茶店男員工，感染源均不明。市府今召開防疫記者會，公布15處確診者足跡處，台商媽曾搭高鐵137班次從台北往左營，另外，家樂福鼎山店、全聯、麥當勞新澄清店、老江紅茶牛奶、鴨寮街鳳山一號店等熱點都有相關足跡。

19730是50多歲女性，1月16日自中國返台，進行7+7檢疫，期中、期滿採檢都是陰性，因要回大陸工作，2月13日到院採檢，經採檢呈陽性，一採Ct值37.9，二採25.05。同住家人部分，先生採檢陰性；兒子採檢結果陽性，Ct值14，案號為19732，研判非境外、防疫旅館感染，感染指向子傳母，目前感染源不明。

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另一例則是三民區紅茶店20多歲男員工(案19733)，13日出現發燒、肌肉痠痛等症狀，就醫採檢Ct值15.5，同住家人採檢均為陰性。疫苗指出，紅茶店員工的父親為貨車司機，因工作關係曾進出高雄港，有港區相關足跡，但先前例性PCR採檢3次結果都是陰性，這次被匡列採檢仍是陰性，因此紅茶店員工的感染源仍待釐清。

▼高雄15處最新足跡曝。（圖／高雄市政府）

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