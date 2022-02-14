小客車4次變換車道惡擋後方重機　警開罰1.8萬網讚「太棒了」

記者楊熾興／桃園報導

有網友於臉書社群網站貼文一輛小客車惡意阻擋後方機車影片，轄區蘆竹分局接獲檢舉後，認為影片中自小客車多次以驟然變換車道，逼迫後方一輛重機車之行為，已違反道路交通管理處罰條例開出罰單，除可處罰駕駛人新臺幣1萬8,000元罰鍰外，車主也將被吊扣汽車牌照6個月，網友看到正義得以伸張，紛回「讚，太棒了」、「療癒」。

▲小客車變換車道擋住後方普通重機前行。（圖／翻攝臉書「蘆竹南崁資訊大小事分享團」）

▲小客車並多次變換車道惡意逼車。（圖／翻攝臉書「蘆竹南崁資訊大小事分享團」）

有民眾於12日將小客車惡意逼車影片PO在臉書「蘆竹南崁資訊大小事分享團」社團，「中正路，危險駕駛」，約1分鐘半影片中自小客車至少4 次變換車道阻擋後方重機前行，甚至還將機車逼到內車道，連後方駕駛都氣得說「怎麼開車的有沒有搞錯」。

蘆竹警方表示，表該案發生於去年9月16日15時許，在桃園市蘆竹區中正路段。檢舉人於透過桃園市政府警察局交通警察大隊檢舉專區提出檢舉，本分局受理審查後，認為影片中一輛自小客車多次以驟然變換車道，逼迫後方一輛重機車之行為，已違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第3款之規定，爰依該條例開出罰單，除可處罰駕駛人新臺幣1萬8,000元罰鍰外，另車主亦將受吊扣汽車牌照6個月之處份。

網友看到警方接獲檢舉予以處罰的回文，也回文「讚，太棒了」、「療癒」、「爽」、「給他檢舉下去辣」、「惡意逼車可惡」、「這也太故意吧」。