快訊／學生與確診者足跡重疊　台南歸仁某國小緊急停課清消

記者林悅、林昱萱／台南、高雄連線報導

台南歸仁某國小停課一天，針對此案，台南市教育局回應，是因為有學生與確診個案足跡重疊，目前正在隔離當中，而全校也停課一日進行清消。

▲台南市教育局學輔校安科科長陳宗暘。（圖／記者林悅翻攝）

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台南市教育局指出，台南市某國小14日接獲家長主動通知，因為學生及家人有接觸到確診者，受衛生單位通知需進行居家隔離，學校隨即啟動預防性防疫措施，依照標準流程啟動全校緊急停課1天進行全面清消，該班則停課2天，同時給予受隔離學生停課不停學的課業輔導及心理關懷機制，學校環境都已完成清消，請家長放心。

校方表示，今(14)日預防性停課一天進行校園全面環境清消；另有三個班級14日、15日兩天進行預防性停課，並啟動線上教學活動，停課不停學。

校方表示，學校後續將配合教育局與衛生局的疫情調查，今日完成清消後明天恢復正式上課。請全校師生不用過度恐慌，亦勿傳播不實消息，並持續做好個人衛生及安全防護措施。

台南市生局指出，高雄市確診個案19732，於台南市相關接觸者（友人家屬）包含國小及幼兒園學童，為避免感染擴大，與居家隔離學童同班之班級，採預防性停課兩日，同校、不同班級學生則停課一日；若市民曾與確診個案足跡重疊，請於14日下午5時30分前、15、16日上午8時至12時、下午1時30分至17時30分持身分證至台南市37區衛生所領取居家快篩試劑自我檢測，若篩檢結果為陽性，請撥台南市防疫專線(06)2880180或1922。