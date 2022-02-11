網購族注意！有超商物流卡關　店到店取貨延遲要等3～7天

▲全家旗下日翊物流因疫情停工，影響出貨配送，不少業者在粉專通知全家店到店取貨將會延遲。（圖／翻攝自Facebook）

記者洪菱鞠／台北報導

全家旗下日翊物流群聚感染事件，目前大溪倉仍未完全恢復正常營運，網購取貨、寄貨皆受到影響，蝦皮購物、Yahoo奇摩拍賣、露天拍賣就在官網上公告，發出全家超商取貨到店延遲通知，不少網購業者也紛紛在粉專貼文提醒，建議改選其他物流方式，還有賣家暫時關閉全家店取的選項。

習慣上網購物的人要注意了，近期下單若選擇全家超商取貨到店，將會有延遲配送情況，原因與全家物流配合衛生局防疫政策及部分作業調整有關，蝦皮購物公告就提到，「全家物流訂單將會延長期限至2/14仍未成功交寄方會被系統判定訂單不成立，2/14起恢復原機制。」

Yahoo奇摩拍賣、露天拍賣也接獲通知，根據官網公告內容，全家店到店通知調整配送時效，超商取貨包裹預計將延遲約3～7個工作天配達門市，請消費者耐心等候之外，貨品抵達門市時將以簡訊發送取件通知。

▲▼拍賣平台公告提醒近期全家店到店取貨將會延遲。（圖／翻攝自Yahoo奇摩拍賣、露天拍賣）

就有賣家的蝦皮賣場出現好幾筆全家店到店延遲，直接建議消費者在疫情趨緩前，盡量避免使用全家店到店。除了拍賣平台，像是飾品、服飾、家用品等品牌業者，因有提供網購服務，為了避免下單後等太久，也紛紛在粉專提醒，大多建議改換其他超商或宅配等物流方式寄送，不過也有賣家乾脆暫時關閉全家店取的選項，讓出貨正常配送。

針對物流延遲問題，全家超商回應表示，「日翊物流『桃園大溪倉』員工確診人數自2/5起未再增加，預防性匡列千人皆採陰、解隔離。全力配合政府防疫作業，依市府指示部分理貨區仍暫停作業，其他區域則於2/10起恢復行政作業。因此包裹配送作業將持續由日翊其他地區物流中心加以調配支援，配送時間將調整為3～7天，其他機能則陸續恢復中。」