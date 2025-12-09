全家聯名《怪奇物語》推6款服飾文具　台日同步開賣

▲全家Convenience Wear與《怪奇物語》聯名，推出6款服飾、文具新品。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家旗下時尚品牌「Convenience Wear」與Netflix人氣美劇《怪奇物語》聯名，將影集經典配色，打造為6款服飾、文具單品，包括廣受粉絲好評的「中筒線襪」，以及在日本愛媛縣今治市製造的「手帕巾」，12月12日起台灣、日本同步上市。

▲廣受粉絲好評的「中筒線襪」（售價149元）。（圖／業者提供）

「Convenience Wear」由日本知名設計師落合宏理，以「好素材、好技術、好設計」為理念，與全家共同開發。而Netflix人氣影集《怪奇物語》將在2025年迎來最終季，掀起影迷高度關注，因此「Convenience Wear」再度攜手《怪奇物語》，以影集經典配色，打造6款話題十足的服飾與文具單品。

▲文具新品有「網格分隔收納袋」與「軟線圈筆記本」。（圖／業者提供）

此次更是品牌歷年來規模最大的合作系列，包括廣受粉絲好評的「中筒線襪」（售價149元）、在日本愛媛縣今治市製造的「手帕巾」（售價169元）之外，也首次加入與國際文具大廠KOKUYO共同開發的文具系列，像是「網格分隔收納袋」與「軟線圈筆記本」，皆以《怪奇物語》的代表色系進行設計。

▲▼全家Convenience Wear 與《怪奇物語》聯名，推出6款服飾、文具新品。（圖／業者提供）

聯名系列自12月12日起，台灣與日本同步上市，可於指定全家店鋪購買，民眾也可透過「全家」APP地圖趣的「Convenience Wear 地圖」，查找鄰近販售店舖，輕鬆入手兼具實用與潮流質感的日常單品。目前全家店鋪內還有秋天色中筒線襪、彩色網格分格收納袋等熱銷商品。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN 觀察到時下年輕人喜愛個性化搭配、展現獨特風格，今年3月起首度攜手日本時尚選貨品牌BEAMS推出咖啡集點換購活動引發話題熱潮，如今起將商品結構再擴大，首度與「BEAMS DESIGN」全新推出「COMBINI GOODS」限定系列，以「日本設計」、「全台限定」、「質感生活」為概念主打，推出超過30款兼具實用與設計感的生活用品，在全台限定2,400間門市專區販售。

▲7-ELEVEN首度與「BEAMS DESIGN」合作，推出「COMBINI GOODS」限定系列，30款實用物品。（圖／業者提供）

此次雙方共同開發商品，融合日系簡約美學與 7-ELEVEN經典紅、橙、綠三色，並由BEAMS DESIGN 團隊親自操刀設計，包含17款在地製造的襪子、8款摺疊提袋、托特包，部分款式還有配備D環掛鉤，可搭配各種配件使用，以及黑、灰色系限定直傘與自動摺疊傘，無論晴雨皆能展現日系風格的精緻質感，即日起至12月23日系列「任2件9折」。開賣後多款商品已銷售一空，7-ELEVEN將視情形補貨。

▲▼7-ELEVEN首度與「BEAMS DESIGN」合作推出穿搭配件。（圖／業者提供）