　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全家聯名《怪奇物語》推6款服飾文具　台日同步開賣

▲▼全家Convenience Wear與《怪奇物語》聯名，推出6款服飾、文具新品。（圖／業者提供）

▲全家Convenience Wear與《怪奇物語》聯名，推出6款服飾、文具新品。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家旗下時尚品牌「Convenience Wear」與Netflix人氣美劇《怪奇物語》聯名，將影集經典配色，打造為6款服飾、文具單品，包括廣受粉絲好評的「中筒線襪」，以及在日本愛媛縣今治市製造的「手帕巾」，12月12日起台灣、日本同步上市。

▲▼全家Convenience Wear與《怪奇物語》聯名，推出6款服飾、文具新品。（圖／業者提供）

▲廣受粉絲好評的「中筒線襪」（售價149元）。（圖／業者提供）

「Convenience Wear」由日本知名設計師落合宏理，以「好素材、好技術、好設計」為理念，與全家共同開發。而Netflix人氣影集《怪奇物語》將在2025年迎來最終季，掀起影迷高度關注，因此「Convenience Wear」再度攜手《怪奇物語》，以影集經典配色，打造6款話題十足的服飾與文具單品。

▲▼全家Convenience Wear與《怪奇物語》聯名，推出6款服飾、文具新品。（圖／業者提供）

▲文具新品有「網格分隔收納袋」與「軟線圈筆記本」。（圖／業者提供）

此次更是品牌歷年來規模最大的合作系列，包括廣受粉絲好評的「中筒線襪」（售價149元）、在日本愛媛縣今治市製造的「手帕巾」（售價169元）之外，也首次加入與國際文具大廠KOKUYO共同開發的文具系列，像是「網格分隔收納袋」與「軟線圈筆記本」，皆以《怪奇物語》的代表色系進行設計。

▲▼全家Convenience Wear與《怪奇物語》聯名，推出6款服飾、文具新品。（圖／業者提供）

▲▼全家Convenience Wear 與《怪奇物語》聯名，推出6款服飾、文具新品。（圖／業者提供）

▲▼全家Convenience Wear與《怪奇物語》聯名，推出6款服飾、文具新品。（圖／業者提供）

聯名系列自12月12日起，台灣與日本同步上市，可於指定全家店鋪購買，民眾也可透過「全家」APP地圖趣的「Convenience Wear 地圖」，查找鄰近販售店舖，輕鬆入手兼具實用與潮流質感的日常單品。目前全家店鋪內還有秋天色中筒線襪、彩色網格分格收納袋等熱銷商品。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN 觀察到時下年輕人喜愛個性化搭配、展現獨特風格，今年3月起首度攜手日本時尚選貨品牌BEAMS推出咖啡集點換購活動引發話題熱潮，如今起將商品結構再擴大，首度與「BEAMS DESIGN」全新推出「COMBINI GOODS」限定系列，以「日本設計」、「全台限定」、「質感生活」為概念主打，推出超過30款兼具實用與設計感的生活用品，在全台限定2,400間門市專區販售。

▲▼7-ELEVEN首度與「BEAMS DESIGN」合作推出穿搭配件。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN首度與「BEAMS DESIGN」合作，推出「COMBINI GOODS」限定系列，30款實用物品。（圖／業者提供）

此次雙方共同開發商品，融合日系簡約美學與 7-ELEVEN經典紅、橙、綠三色，並由BEAMS DESIGN 團隊親自操刀設計，包含17款在地製造的襪子、8款摺疊提袋、托特包，部分款式還有配備D環掛鉤，可搭配各種配件使用，以及黑、灰色系限定直傘與自動摺疊傘，無論晴雨皆能展現日系風格的精緻質感，即日起至12月23日系列「任2件9折」。開賣後多款商品已銷售一空，7-ELEVEN將視情形補貨。

▲▼7-ELEVEN首度與「BEAMS DESIGN」合作推出穿搭配件。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN首度與「BEAMS DESIGN」合作推出穿搭配件。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN首度與「BEAMS DESIGN」合作推出穿搭配件。（圖／業者提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「獎項給錯人」大出包！劉詩詩白鹿粉絲氣炸　愛奇藝道歉了
幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理
快訊／回應立委自肥條款　韓國瑜：任何修法都不該侵害國會助理權
獨／詐騙小咖變殺手！楊云豪成魔之路曝
李芷婷認愛新男友！　動念結婚
獨／逾200位助理連署撤立委自肥條款　韓國瑜今晚將正式回應　
誠品小型店全收攤　吳旻潔說原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

7-11開賣「鬼金棒」拉麵新品　全聯合作《麵包小偷》推限定包裝

全家聯名《怪奇物語》推6款服飾文具　台日同步開賣

外送平台東南亞料理賣破7億　台人最愛「泰式打拋豬」

醫界揭低價陷阱！跨境醫美糾紛激增　專家：急救設備恐不合格

必勝客「聖誕花圈比薩」睽違4年回歸　拿坡里推海綿寶寶系列聯名

攜手在地名店！亞伯樂「伯樂品城」以原酒風味與城事脈絡　閱讀在地日常

台灣醫美霸主出爐！超過7成愛美人士靠「鳳凰電波」招桃花　林心如在台引領「與時光逆行」風潮

全聯推「福利券」最高省4千　領券步驟一次看

【廣編】泊美PURE＆MILD全新「菁盈粹恆潤系列」奇肌上市　對抗初老肌從25+開始、一抹喚醒恆潤光感年輕肌

全家新推「棉花糖巧克力飲」　全聯合作阿華田打造9款甜點、麵包

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

7-11開賣「鬼金棒」拉麵新品　全聯合作《麵包小偷》推限定包裝

全家聯名《怪奇物語》推6款服飾文具　台日同步開賣

外送平台東南亞料理賣破7億　台人最愛「泰式打拋豬」

醫界揭低價陷阱！跨境醫美糾紛激增　專家：急救設備恐不合格

必勝客「聖誕花圈比薩」睽違4年回歸　拿坡里推海綿寶寶系列聯名

攜手在地名店！亞伯樂「伯樂品城」以原酒風味與城事脈絡　閱讀在地日常

台灣醫美霸主出爐！超過7成愛美人士靠「鳳凰電波」招桃花　林心如在台引領「與時光逆行」風潮

全聯推「福利券」最高省4千　領券步驟一次看

【廣編】泊美PURE＆MILD全新「菁盈粹恆潤系列」奇肌上市　對抗初老肌從25+開始、一抹喚醒恆潤光感年輕肌

全家新推「棉花糖巧克力飲」　全聯合作阿華田打造9款甜點、麵包

51歲玉女阮丹青「驚人狀態」曝光！　自爆遠距15年：求婚被拒絕

毛巾小鎮虎尾的節慶大秀　巾彩耕地藝術節登場

快訊／台南男魚塭作業跌3米深水池！哥目擊求援...命危搶救中

大咖韓星「曾合作趙震雄」親揭私下關係　來台拍戲現身西門町！

134萬輛機車族注意　未保強制險可處3千元罰鍰、註銷牌照

雲林夜光天使點燈14年　弱勢生寒夜裡的一碗熱食不間斷

薪資壓力升高　釀酒人送走守護神梅吉爾？美媒曝洋基、大都會詢價

隊友談和「全紅嬋與陳芋汐」友誼　她嘆：天才生在同時代就是悲劇

毒品氾濫！新北警抓毒駕查獲喪屍煙彈　再逮通緝犯唾液快篩陽

幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理撤簽

府中站商圈重慶路　深夜驚傳氣爆

消費熱門新聞

炸雞漢堡「加10元多1件」！速食店本周優惠整理　桶餐下殺56折

麥當勞12/10開賣「巧克力三角派」　還有全新咖哩雞塊、漢堡

台灣醫美霸主出爐！超過7成愛美人士靠「鳳凰電波」招桃花

超商美式買12送12　周一咖啡優惠懶人包

全家新推「棉花糖巧克力飲」可可新品一次看

全聯推出「福利券」最多可省4千

限今天！超商咖啡「買6送6」

必勝客「聖誕花圈比薩」睽違4年回歸　拿坡里推海綿寶寶系列聯名

全家聯名《怪奇物語》推6款服飾文具

台灣將賣日本麥當勞神品「巧克力三角派」　業者證實：明天公布

21風味館「烤雞最低66折」　酥炸雞柳限時買1送1

肯德基「聖誕巨大桶」限量回歸　雪花乳酪脆雞新登場

星巴克「最潮」咖啡可愛爆紅　好市多上架被搶翻

美式賣場限時黑五再掀搶購潮！Staub、Zwilling全出動

更多熱門

相關新聞

全家新推「棉花糖巧克力飲」可可新品一次看

全家新推「棉花糖巧克力飲」可可新品一次看

全家便利商店將從12月10日起推出3大暖心系列，從飲品、甜點、鹹食都有，包括與汽車品牌VOLVO首度合作，推出期間限定 Let’s Café「棉花糖巧克力飲」。而全聯福利中心則攜手百年品牌阿華田，打造9款可可麥芽聯名甜點、麵包，從布蕾、蛋糕到麵包應有盡有，暖心又療癒，為年底甜點市場掀起一波濃郁風潮。

超商美式買12送12　周一咖啡優惠懶人包

超商美式買12送12　周一咖啡優惠懶人包

《怪奇物語》主創點名台灣「有望來取景」

《怪奇物語》主創點名台灣「有望來取景」

限今天！超商咖啡「買6送6」

限今天！超商咖啡「買6送6」

超商咖啡珍奶「買2送2」周末優惠懶人包

超商咖啡珍奶「買2送2」周末優惠懶人包

關鍵字：

全家怪奇物語

讀者迴響

熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

主播兒遭酒駕撞死全身孩子衣服出庭

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

五月天經紀人發文疑10字反擊朱孝天！

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面