賣家注意！奇摩拍賣3／1起調漲成交手續費為1.99%　最高收398元

▲Yahoo!奇摩拍賣3月開始調整成交手續費，從目前的1.49%漲到1.99%。（圖／翻攝自Yahoo!奇摩拍賣官網）

記者洪菱鞠／台北報導

近期不只物價漲，連拍賣平台也要調漲，Yahoo!奇摩拍賣官網最新公告將於3/1起調整交易手續費，從1.49%調漲為1.99%，依商品不同價格換算，最低收1元、最高收398元，另外，7-Eleven、全家、萊爾富等超商物流交寄費用也將進行調整，僅超取店到店門市不受影響。

根據Yahoo!奇摩拍賣官網公告，3/1起將啟動買家回饋計畫及調整相關費用，其中指出，自當天凌晨00:00起買家的訂單金額（不含運費）每200元將回饋贈送一點超贈點，賣家則是新成立的訂單調整交易手續費，各分類的交易手續費調整為1.99%。

▲Yahoo!奇摩拍賣在官網公告交易費用調整訊息。（圖／翻攝自Yahoo!奇摩拍賣官網）

而與現有1.49%做比較，商品價格若為10,000元，原本成交後最多收取149元，但交易手續費調漲1.99%後，則是變為199元，足足多收了50元，此外，在新的收費機制中，最高收取上限也改為398元，主要是針對單一商品為20,000元以上來計算，另像是100元商品，換算後收2元，26元商品收最少僅1元

超商端的物流費用亦同步調整，7-Eleven物流交寄費用調整為48元、全家超取物流交寄費用調整為45元、萊爾富超取物流交寄費用調整為42元。該調漲訊息一出後，網友看到後大嘆「果然還是漲價了」、「2%就2%還1.99%很不乾脆，雖然還是比別人便宜…」、「很難買下去的平台 運費都一直灌水」。至於為什麼做調漲，Yahoo!奇摩拍賣方面不作任何回應。

其他拍賣平台的收費部分，蝦皮拍賣依商品分類不同，除了向賣家酌收成交手續費收2～4%不等，買家付款所產生的金流服務費，亦由賣家負擔，根據付款方式再收2～5%費用。露天拍賣的成交手續費收費辦法，同樣視各類別商品而定，收1.5～3%不等，金流服務費為1～3 %。