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還是經典最對味！網購熱銷榜揭湯圓界霸主　國民品牌長青熱賣

▲▼營養師曝「湯圓熱量圖鑑」。（圖／Unsplash、Pixabay）

▲市售湯圓口味種類眾多，最多人喜歡的還是傳統經典味道。（圖／Unsplash、Pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

2月15日是元宵節，不少人會在家自煮湯圓，應景感受「小過年」的節慶氛圍，而現在的湯圓不只是甜鹹之分，口味也越來越創新，迸出更多隱藏版的美味吃法，3大網購平台就公開湯圓熱銷排行，傳統經典味道還是多數人最受喜愛，位居榜單之冠的除了有不敗的客家鹹湯圓，甜的則以芝麻湯圓、花生湯圓為長青熱銷款，且以國民品牌最受歡迎。

市售湯圓口味越來越多樣，其中有哪些特別熱賣，根據東森購物網熱門銷售排行統計，來自屏東內埔的「老爸ㄟ廚房」客家鹹湯圓，主打在家也能吃到手工現做，且每一顆內餡飽滿，吸引消費者下單，是賣最好的湯圓商品，其次是「九如商號」花生湯圓、義美濃郁系流沙湯圓、桂冠芝麻小湯圓與桂冠小湯圓。

東森購物網表示，從整體來看，平台業者觀察，消費者對於湯圓鹹、甜口味喜愛比例從6:4至轉變為5:5，各有所好，而除了傳統湯圓熱賣，喜愛創新口味的人，推薦必嚐「龍鹽酥雞X飛燕煉乳 花好月圓湯圓」，這款婚宴上常被秒殺的紅白湯圓，不僅包有特製的白鳳豆沙內餡，烤箱或氣炸鍋加熱後即可食用，口感外酥內嫩，淋上煉乳更是邪惡，是很適合解嘴饞的點心。

東森購物網推薦必吃湯圓（圖／東森購物網提供）

▲婚宴常見的紅白小湯圓，買回家加熱後即可食用。（圖／東森購物網提供）

蝦皮購物也公開站上湯圓熱銷榜，前5名皆由國民品牌桂冠包辦，最對味的還是經典口味，花生湯圓、芝麻湯圓以湯圓界長青霸主之姿榮登熱銷1、2名；其次是口味特殊的森永牛奶糖包餡小湯圓、流沙湯圓，大受年輕族群好評，花生雙醬湯圓也榜上有名。而近年來創意口味的湯圓吸引許多消費者嚐鮮，如義美的奶茶湯圓、草莓煉乳湯圓，受到不少大人小孩喜愛。

網購熱銷湯圓推薦（圖／網購平台提供）

▲國民品牌桂冠不只花生湯圓、芝麻湯圓熱賣，森永牛奶糖包餡小湯圓也成為熱銷黑馬。（圖／蝦皮購物提供）

隨著元宵節將至，湯圓買氣湧現，樂天市場觀察，近一週湯圓銷售排行第1、2名分別為「桂冠芝麻湯圓」、「桂冠鮮肉湯圓」，其次是桂冠湯圓與櫻桃小丸子聯名的「桂冠經典湯圓麻吉組」，「紅豆食府 團圓堅果湯圓」與「桂冠抹茶湯圓」緊追在後。從購買趨勢進一步分析，民眾接受度最高的口味仍以芝麻、花生、鮮肉等傳統口味為主，尤其是穩坐多年冠軍的芝麻，新口味、新吃法的聯名款成為第二名，再來才是以「養生堅果」為主。

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