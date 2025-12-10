　
民生消費

公園首排＋日系書店＋飯店公設！小港超強輕豪宅「清景麟國家公園」一次開箱美好生活

▲▼高雄,小港,清景麟國家公園,綠意,飯店,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

▲「清景麟國家公園」憑藉著公園首排的優勢、媲美豪宅的建築規格，以及超越市場想像的飯店級公設與文化導入，成功為購屋族群打造出一個更自在、更慢步調的理想居所 。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

近年來，房市購屋族群對重劃區的偏好度持續攀升。重劃區之所以受到青睞，無非是因其街廓整齊、環境規劃完善，以及具備未來發展性的優勢。在高雄，位於小港最受矚目的89期重劃區，就以優異的條件吸引著置產目光。其中，坐擁小港森林公園首排的「清景麟國家公園」建案，更因其豪宅級的建材和豐富公設，成為區域內備受矚目的輕豪宅標的。

▲▼高雄,小港,清景麟國家公園,綠意,飯店,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

許多人嚮往重劃區，就是希望居住環境能擺脫舊市區的擁擠與雜亂。小港89期重劃區具備了新興區域的優勢，而「清景麟國家公園」最迷人之處，便在於其正對佔地近10公頃的「小港森林公園」；這座公園內規劃了林蔭步道、生態湖、親水河道，還有親子共融公園及兒童遊戲場，甚至設有能觀看飛機起降的觀景平台，讓住戶能真正享受到「推窗見綠」的自然療癒生活，每天回家就像走進一座都會森林。

▲▼高雄,小港,清景麟國家公園,綠意,飯店,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

在生活機能上，重劃區也不失便利性。住戶步行約3分鐘即可抵達全聯旗艦店及健身工廠。休閒娛樂圈方面，開車短時間內亦能到達大型購物中心SKM PARK OUTLET，無論購物或休閒娛樂，皆在生活圈內。此外，「清景麟國家公園」為成屋建案，讓購屋族能實際看到居住環境和成屋細節，大幅降低購屋決策的風險與等待期。

▲▼高雄,小港,清景麟國家公園,綠意,飯店,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

▲▼高雄,小港,清景麟國家公園,綠意,飯店,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

另外，重劃區建案的品質往往是購屋者考量的重點。「清景麟國家公園」不僅在環境上坐擁高分，在建築規格與公設規劃上更展現出其輕豪宅定位。社區設計氣派非凡，從迎賓車道搭配藝術雕塑的大門即可感受豪宅氛圍。在結構安全方面，建案導入了通常在高級豪宅才見得到的日本住友橡膠制震技術（高阻尼橡膠制震壁），大幅提升建築的抗震性與安全性；同時，社區亦預留了電車充電樁，以迎合未來電動車普及的低碳生活趨勢。

▲▼高雄,小港,清景麟國家公園,綠意,飯店,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

▲▼高雄,小港,清景麟國家公園,綠意,飯店,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

公設空間由旅美設計大師蘇點忠親自操刀設計，展現出精緻且奢華的氛圍，媲美星級飯店。公設包含挑高氣派的大廳、宛如南洋度假村的戶外花園泳池，以及完善的蒸氣室、烤箱、健身房、運動BAR等設施，讓休閒動線設計一氣呵成。同時，社區打造了具備儀式感的法式鐵板燒空間，滿足住戶在家宴請親友的需求。

▲▼高雄,小港,清景麟國家公園,綠意,飯店,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

▲▼高雄,小港,清景麟國家公園,綠意,飯店,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

▲▼高雄,小港,清景麟國家公園,綠意,飯店,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

▲▼高雄,小港,清景麟國家公園,綠意,飯店,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

更值得關注的是，建案與台南晶英酒店跨界合作，提供飯店式服務與活動企劃，如運動課程、親子共學、花藝課、生活派對等，將居家生活升級為全齡共融的生活會館。再加上，建商與日系書店TSUTAYA BOOKSTORE攜手，引入「選書策展」概念，讓社區的多功能知識館依照不同季節主題與生活風格定期更換書單，使公共空間成為充滿文化氣息與溫度的閱讀場域。

▲▼高雄,小港,清景麟國家公園,綠意,飯店,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

▲▼高雄,小港,清景麟國家公園,綠意,飯店,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

建案推出的實品屋兼具機能與設計美學。例如，約40坪的3房雙衛浴戶型，設計走時尚精品風，公共空間採大面寬設計，客餐廳與陽台連成一線，採光極佳。廚房方面，標配Panasonic日本原裝進口廚具、SVAGO IH爐、BOSCH洗碗機等三機配備，功能性強。在用水品質上，全戶配備德國BWT與賀眾牌結合的全棟淨軟水系統。

▲▼高雄,小港,清景麟國家公園,綠意,飯店,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

▲▼高雄,小港,清景麟國家公園,綠意,飯店,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

▲▼高雄,小港,清景麟國家公園,綠意,飯店,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

主臥衛浴則提供獨立浴缸、TOTO電腦馬桶及INAX花灑系統等高規格四件式配置。而設計師將其中一房開放當作書房，使空間更開闊，但若有需求也能輕鬆還原成完整三房。

▲▼高雄,小港,清景麟國家公園,綠意,飯店,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

▲▼高雄,小港,清景麟國家公園,綠意,飯店,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

▲▼高雄,小港,清景麟國家公園,綠意,飯店,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

另一個約31坪的2房雙衛浴實品屋，則以溫暖的奶油色調打造，氛圍舒服放鬆，非常適合小家庭或新婚夫妻。客餐廳空間靈活，採用伸縮式吧檯餐桌，兼具實用與設計巧思。建材配置也毫不馬虎，全室使用YKK AP氣密窗搭配SPC石晶隔音地板，能有效阻隔外部噪音，確保室內環境安靜舒適。

▲▼高雄,小港,清景麟國家公園,綠意,飯店,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

▲▼高雄,小港,清景麟國家公園,綠意,飯店,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

▲▼高雄,小港,清景麟國家公園,綠意,飯店,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

主臥透過設計巧思打造出小型更衣室，收納空間直接翻倍。最吸引人的是，主臥陽台直接面對小港森林公園，能享有療癒的綠意景觀。

▲▼高雄,小港,清景麟國家公園,綠意,飯店,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

▲▼高雄,小港,清景麟國家公園,綠意,飯店,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

總體來看，「清景麟國家公園」憑藉重劃區的優勢、森林公園的稀缺景觀，以及遠超首購宅的硬體規格與飯店級服務，成功為渴望生活更自在、步調更慢的購屋族群，提供了一個理想的居住新選擇。

▲▼高雄,小港,清景麟國家公園,綠意,飯店,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

【清景麟‧國家公園】│公園首排 小港輕豪宅│全新完工
了解更多│https://reurl.cc/W8ALpe
禮賓專線│07-801-8000
接待會館│高雄市小港區松金里松園六路123號

高雄小港清景麟國家公園綠意飯店ET即賞屋ET即賞屋南區

