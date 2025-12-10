速食店雙12優惠懶人包　肯德基買1送1、三商炸雞桶49折

▲速食店雙12優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

迎接雙12購物節，全台速食店祭出限時優惠，頂呱呱推呱呱包買2送1，肯德基有12項夯品買1送1，三商炸雞桶更是下殺49折，另外達美樂買大送大再送可樂。

★頂呱呱

頂呱呱至12月14日前祭出「雙12狂吃大賞」，可享「雙12滿雞桶特價499元」，內含原味炸雞6塊+原味雞腿6隻，下殺66折，原味炸雞每塊可加4元升級辣味炸雞；還有「呱呱包買2送1」特價140元、「辣味雞翅買2送1」特價118元。提醒桃園機場、松山機場、板橋環球、南港LaLaport不適用此優惠。

▲肯德基嗑翻雙12優惠活動一次看。※點圖放大

★肯德基

肯德基至12月15日前推「嗑翻雙12」優惠，4塊上校雞塊、大份香酥脆薯、雙色轉轉QQ球等，共12項商品買1送1；「個人激省餐」包括咔啦雞腿堡+原味蛋撻或咔啦雞腿2塊+無糖茉莉綠茶，只要99元；還有3款爽嗑餐，199元起。

超值組合「買原味蛋撻禮盒送4塊上校雞塊」，特價205元；多人餐則有「388元歡聚桶」，內含咔啦脆雞5塊+原味蛋撻6入。PK雙饗卡APP還有4大限定優惠。

▲漢堡王優惠券可使用至12月31日。※點圖放大

★漢堡王

漢堡王全門市「法式芥末豬排堡買1送1」，單點、套餐皆享優惠，有部分門市將於本周售完。優惠不適用機場內、科技廠內、兒童樂園門市。

漢堡王至12月31日前還有「歲末歡慶優惠券」，雞塊、辣薯球、洋蔥圈、薯條、中杯飲料等5大夯品加1元多1件；小資族最愛「1+1自由配」共有35種組合通通只要69元；「兩堡任選自由配」則提供4款人氣堡款任選2個129元，包括經典小華堡、花生培根牛肉堡等，最多可省超過百元。

另外，5款雙堡超值組99元起、6款單人滿足餐109元起、5款雙人激省餐189元起，整張券現省2723元。提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店、內湖三總、南投服務區不適用此優惠，各門市數量有限、售完為止。

★拿坡里

拿坡里至12月18日前祭出「3大限定優惠」，包括「8塊烤雞特價199元」、「3塊炸雞特價105元」以及「3款披薩買大送大（招牌牛丼披薩、濃起司五重派對、金賞烏魚子披薩）」，特價490元，優惠適用於內用、外帶。

▲三商炸雞最新3大優惠。

★三商炸雞

三商炸雞至12月22日有「3大限時優惠」，包括「雞腿酷滋桶」特價199元，下殺49折，內含2隻酷樂雞腿及1斤重的滋汁腿排塊；「灑粉酥炸棒腿」特價99元，現省50元；「炸雞買3送3」買3隻墨西哥醬辣雞腿送3塊義式炸雞，義式炸雞可選辣或不辣。以上優惠內用、外帶皆適用。

三商i美食會員還可享專屬回饋，12月19日前於APP使用3點即可兌換優惠券，享雞腿酷滋桶197元、灑粉酥炸棒腿97元，優惠券使用期限至12月22日，適用內用、外帶。

★達美樂

達美樂最新優惠包括「外送買大送大（優惠代碼：873914）」、「外帶買大送大再送可樂（優惠代碼：770779）」。另外聖誕新品也下殺半價，「頂鮭豪牛雙饗披薩」特價459元、「相思抹茶火山披薩」特價399元。

★繼光香香雞

繼光香香雞目前祭出「寄雞炸炸」活動，凡加入會員並購買寄炸套票可獲得10+2張「香香炸雞（L）」票券，購買日起算1年有效，還可跨店取餐、轉贈親友；提醒主商品10張電子票券全數使用完畢後（含已轉贈），將主動派發贈品券2張。

▲必勝客祭出一系列雙12優惠。

★必勝客

必勝客最終檔雙12優惠限時開跑，有人氣副食買1送1、個人比薩第2件半價等，APP更祭出12元比薩，優惠整理如下。

門市+官網雙12優惠（活動至12月15日）：

●單點／加購巧克力QQ球5顆買1送1特價59元

●單點／加購黃金雞柳條4條買1送1特價89元

●外帶13吋義式培根黃金薯大比薩199元+免費升級薄脆餅皮

●個人比薩（鐵板雙牛／明太子炙燒嫩雞／超級總匯／彩蔬鮮菇／夏威夷／雙層美式臘腸）第2件半價160元起

●單點紙包麵／義大利麵／紙包飯／燉飯免費送個人比薩 ：夏威夷／四小福／雙層美式臘腸／日式照燒雞／彩蔬鮮菇（擇1）170元起

●義式手工薄比薩銅板1+1特價149元：韓式雙醬雪花牛／五重起司蒜香雞（2擇1）+百事可樂／七喜／飛想茶（3擇1）

●薯在好食雞餐333元起：炙燒明太子嫩雞／金沙黃金脆雞（2擇1）+小份薯金幣+1.25L百事可樂／七喜／原萃+8元（3擇1）

●滿足雙享餐666元起：2個小比薩+2個紙包麵／飯（可更換熱烤類）+飲料1.25L（可樂、七喜、原萃+8元）

●千島海鮮個人比薩XL套餐189元：千島海鮮個人比薩+2份副食+飲料

●APP限定火山拼盤餐999元起：任選2個大比薩（1個免費升級火山熔岩餅皮）+Hot海陸小拼盤+飲料1.25L（可樂、七喜、原萃+8元）

PK雙饗卡APP限量神券+隨饗券24折起：

●9吋鬆厚比薩2個（限定430元含以下口味）特價212元：12月12日上午10點開搶

●一公尺派對盒特價1312元：12月12日上午10點開搶

●小火山上癮餐3套特價666元：即日起至12月31日開跑

●超值大比薩可樂餐（含10個大比薩+10瓶可樂）特價1999元：即日起至12月31日

●3個比薩爽吃組3套特價1836元：即日起至12月15日

●經典大比薩隨饗組（5個大比薩）特價1212元：即日起至12月15日

●義大利飯／麵買6送12特價834元：即日起至12月15日