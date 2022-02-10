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社會 社會焦點 保障人權

什麼都賣！屏東執行分署元宵節法拍學校用地　36坪底價94萬

▲執行署屏東分署拍賣義務人的學校用地 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲執行署屏東分署拍賣義務人的學校用地 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署將於15日元宵節辦理「123拍賣會」，這次拍賣會的不動產品項琳瑯滿目，有座落新園鄉，使用分區為「學校用地（國小）」的土地。義務人以漁業優惠用油非法載運外籍人士入境，從事非漁業行為，而被補徵貨物稅及追繳用油補貼款，另外還滯欠交通違規罰單，累計近30萬元未繳被移送執行。

義務人來電向書記官表示，之前從事養殖業虧了很多錢，無力處理所欠稅費，也希望分署拍賣抵償。

該筆學校用地係位於塩洲路巷弄間的三角形空地，面積約36坪，這次係拍賣土地應有部分，底價94萬元，地上雜草灌木叢生，久無人管理，也無路可通，為俗稱的「袋地」，書記官現場查封時須穿越他人土地方可到達。買受人需注意該筆學校用地為依法得徵收而尚未徵收的公共設施保留地，買受後雖無法興建一般住宅，但未來是否有徵收或地目變更之期待利益，值得評估後低價搶進。

▲執行署屏東分署拍賣義務人的學校用地 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲執行署屏東分署拍賣義務人的學校用地 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）
另有山葉機車拍賣。義務人從柬埔寨回國後入住防疫旅館，第二天在大廳打電話，衛生局以他有離開旅館房間，違反居家檢疫規定而開罰10萬元，義務人則爭執雖有走到大廳講電話但並未離開旅館，不算擅離檢疫處所拒不繳納。

案件移送後，屏東分署多次催繳義務人亦不予理會，而義務人在台唯一財產僅剩15年份機車一台，執行人員遂於去年全國13分署同步強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案日，至義務人租屋處查封拖吊義務人的機車。

還有屏東市的住宅區用地、枋寮的工業區建築用地、牡丹的原住民保留地、竹田的農牧用地，可符合民眾的各種需求；車輛部分則有載貨做生意最好用的小貨車三部、氣派的BMW房車以及擺攤載客皆實用的TOYOTA廂型車。

屏東分署去年不動產拍定金額高達1億3422萬元，得標者有近9成的人是採用通訊投標的方式。為避免群聚，屏東分署歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，只要填好分署官網上所載文件並將保證金封存，在2月14日以前寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，通訊投標的效力與現場投標相同。

而拍賣當天下午2點半至3點可投標單，當天下午3點於分署拍賣室進行不動產開標；欲購買機車及車輛者，可於當天下午2點半先到分署看車，3點至3點半持證件領取號碼牌，3點半進行動產喊價拍賣。欲觀看不動產開標、投標或競買動產者，仍請全程配戴口罩並配合分署防疫措施。

有興趣的民眾可上分署官網瀏覽土地360度環景照片，各項拍賣公告及不動產通訊投標注意事項，請參閱屏東分署官網及LINE訊息！

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