民生消費

7-11開賣「鬼金棒」拉麵新品　全聯合作《麵包小偷》推限定包裝

▲▼7-ELEVEN自12月10日起推出「日本季」。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN推出「日本季」，更與東京排隊名店「鬼金棒」跨海聯名。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

日系美食7-ELEVEN自12月10日起推出「日本季」，與東京排隊名店「鬼金棒」跨海聯名，推出招牌「辣麻味噌角煮拉麵」等拉麵新品，同時有「日本烘焙大賞」推出「哈密瓜菠蘿麵包」。全聯READBREAD則首度和日本人氣繪本《麵包小偷》合作，20款麵包全面換上聯名包裝，搭配銅板優惠。

▲▼7-ELEVEN自12月10日起推出「日本季」。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN自12月10日起推出「日本季」。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-ELEVEN表示，今年「日本季」以日式拉麵、烘焙甜點為主軸，延續去年冬季拉麵檔期間麵食類業績成長1倍的好成績，12月10日至23日購買指定拉麵，搭配御料小館白飯或日式半熟蛋，可現省10元，主打「一套吃到日本味」。

拉麵部分，同步跨海和日本3大名店合作。首次與東京名店「山口拉麵」聯名的「叉燒醬油拉麵」，以日本國產全雞、雞骨、豬骨為基底，搭配三種醬油與雞油熬煮湯頭，配上細直麵，標榜喝完整碗也不膩口。

▲▼7-ELEVEN自12月10日起推出「日本季」。（圖／業者提供）

▲購買指定拉麵，搭配御料小館白飯或日式半熟蛋，可現省10元。（圖／業者提供）

來自東京的「鬼金棒」則監製推出招牌「辣麻味噌角煮拉麵」，以豚骨高湯和赤味噌打造濃郁湯頭，搭配北海道蕎麥製麵與烤五花肉，並附辣粉包、辣油包，方便依喜好調整辣度與麻度。福岡博多拉麵名店「一風堂」冬季限定的「叉燒豚骨拉麵」也回歸，上架檔期每年熱賣超過10萬碗。

▲▼7-ELEVEN自12月10日起推出「日本季」。（圖／業者提供）

▲7-11跨海和日本3大拉麵名店合作。（圖／業者提供）

3款聯名拉麵除可享加飯、加蛋省10元優惠外，即日起至明年1月6日前，任一款搭配CITY TEA奶茶系列飲品（含現萃茶、不可思議茶BAR），茶飲單杯再省20元。

▲▼7-ELEVEN自12月10日起推出「日本季」。（圖／業者提供）

▲同步有泡麵新品。（圖／業者提供）

看好冬季泡麵需求，7-ELEVEN自12月10日起也引進多款日本泡麵新品，包括「東洋水產正麵芳醇濃醬油風味拉麵」、「東洋水產正麵濃厚味噌風味拉麵」，採熱風乾燥技術，主打麵體口感接近現煮拉麵。

▲▼7-ELEVEN自12月10日起推出「日本季」。（圖／業者提供）

▲即日起至12月23日，關東煮全品項「任選買4送1」。（圖／業者提供）

鮮食方面，主打天素地蔬新品「麻辣豆乳湯麵」，以蔬菜豆乳高湯結合川味擔擔麵風味和日本配方麵體，主打香辣濃郁。關東煮則與日本「加賀屋」合作，以日式高湯襯托「章魚燒串」、「日本一正炸魚餅」、「日式雞肉丸」等食材，自即日起至12月23日，關東煮全品項「任選買4送1」。

▲▼7-ELEVEN自12月10日起推出「日本季」。（圖／業者提供）

▲「日式哈密瓜風味菠蘿麵包」回歸。（圖／業者提供）

烘焙部分，7-ELEVEN自12月10日起推出「日本烘焙大賞」，超人氣「日式哈密瓜風味菠蘿麵包」回歸，此次升級內餡採北海道乳源，並加入宜蘭在地哈密瓜，訴求滑順不膩帶果香。另推「香蒜奶油風味富士山麵包」、「蜂蜜奶油風味富士山麵包」，外層類似丹麥麵包，內裡是鬆軟奶香麵包。12月10日至23日，指定烘焙商品「第2件可省10元」。

▲▼7-ELEVEN自12月10日起推出「日本季」。（圖／業者提供）

▲7-11推出日本季，多款烘焙麵包、甜點。（圖／業者提供）

甜點部分也導入口感、外型兼具的新品，包括與台中名店Kinber金帛手製合作監製的「草莓富士山形Q皮蛋糕捲」，以草莓乳酪內餡搭配粉色富士山造型，同步上架「LaDears榛果脆脆可麗捲」、「提拉米蘇QQ蛋糕捲」，均採日本技術指導與原料，主打Q彈外皮加濃郁內餡，自12月10日至23日指定甜點「第2件省10元」。

★全聯

全聯READ BREAD閱讀麵包則首度與日本超人氣繪本《麵包小偷》跨界合作，2025年12月5日至2026年1月8日，甜麵包、吐司、餐包、堡體等20款商品全面換上限定包裝。這次則把繪本角色麵包小偷直接帶進烘焙櫃，設計成躲在吐司後、抱著餐包狂奔等圖像，讓貨架看起來像立體繪本。

▲▼全聯READ BREAD與日本超人氣繪本《麵包小偷》跨界合作，推出20款限定包裝。（圖／業者提供）

▲全聯READ BREAD與日本超人氣繪本《麵包小偷》跨界合作，推出20款限定包裝。（圖／業者提供）

全聯表示，READ BREAD以高CP值和對在地食材的運用深受消費者支持，例如採用友善環境栽種的老鷹紅豆作為餡料推出老鷹紅豆麵包。2025年整體業績超過14.6億元，其中白吐司銷量逾430萬包、鮮奶吐司接近200萬包，餐包捲、美式餐包等品項銷售額也超過4,300萬元。看好這次聯名效應，自12月5日至明年1月8日，聯名商品祭出「任2件現折5元」（可累折），預估檔期業績可望成長約1成。

▲▼全聯READ BREAD與日本超人氣繪本《麵包小偷》跨界合作，推出20款限定包裝。（圖／業者提供）

▲▼全聯READ BREAD與日本超人氣繪本《麵包小偷》跨界合作，推出20款限定包裝。（圖／業者提供）

▲▼全聯READ BREAD與日本超人氣繪本《麵包小偷》跨界合作，推出20款限定包裝。（圖／業者提供）

本次換裝品項涵蓋日常與點心需求，包括「鮮奶吐司」、「鮮奶豆漿吐司」、「核桃起士軟歐」、「葡萄軟歐」、「牛奶麵包」、「小農鮮奶棒」、「蔥花餐包」，以及鎖定親子與甜點族群的「榛果巧克力風味生貝果」、「巧克力奶酥菠蘿麵包」等。

▲▼全聯READ BREAD與日本超人氣繪本《麵包小偷》跨界合作，推出20款限定包裝。（圖／業者提供）

▲全聯升級「雲朵餐包」。（圖／業者提供）

全聯也同步升級兩款人氣商品，「布里歐吐司」採馬特列麵種與芬蘭進口極光冠軍奶油重製，柔軟度與奶香提升，售價45元；「雲朵餐包」採低溫發酵與細緻奶油，訴求蓬鬆綿軟口感，售價42元。

12/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

宜蘭太平山遊樂區搶修坍方　周四起局部休園4天、僅開放至鳩之澤

濱崎步澳門演唱會也遭取消！睽違16年亞巡最終場告吹　沉痛致歉粉絲

IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列　怪獸收納椅、長頸鹿燈讓家好療癒

51歲玉女阮丹青「驚人狀態」曝光！　自爆遠距15年：求婚被拒絕

毛巾小鎮虎尾的節慶大秀　巾彩耕地藝術節登場

快訊／台南男魚塭作業跌3米深水池！哥目擊求援...命危搶救中

大咖韓星「曾合作趙震雄」親揭私下關係　來台拍戲現身西門町！

134萬輛機車族注意　未保強制險可處3千元罰鍰、註銷牌照

雲林夜光天使點燈14年　弱勢生寒夜裡的一碗熱食不間斷

薪資壓力升高　釀酒人送走守護神梅吉爾？美媒曝洋基、大都會詢價

【還敢騎！？】下一秒爆胎現世報超即時OAO

