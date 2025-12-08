　
民生消費

超商「周一咖啡優惠」懶人包　濃萃美式買12送12、阿華田只要25元

▲▼7-11咖啡優惠，超商咖啡優惠，CITY CAFE，特大杯咖啡。（圖／記者林育綾攝）

▲超商咖啡優惠懶人包，7-11濃萃美式「買12送12杯」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

天氣轉涼，迎接周ㄧ開工，超商推出咖啡、現調飲品優惠！7-ELEVEN 即日起至12月12日，濃萃美式「買12送12杯」，還有「周一咖啡日」2杯99元。全家指定咖啡第二杯10元，相當於55折。萊爾富「大杯阿華田」原價60元，特價只要25元，比5折更划算。

★7-ELEVEN

●「聖誕購物趴」雙12優惠

7-11在「OPENPOINT行動隨時取」即日起至12月12日，推出「歡慶聖誕購物趴1212優惠組」活動：

・CITY CAFE特大濃萃美式，買12送12（每日限量1.5萬組）。 

・CITY CAFE特大濃萃拿鐵，26杯1212元（10萬組）。

・CITY CAFE特大厚乳拿鐵，23杯1212元（10萬組）。

・CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶，任選32杯1212元 （5萬組）。

・CITY TEA琥珀小葉奶茶/梔子花奶青，任選36杯1212元（5萬組）。

・CITY CAFE特選美式/特選拿鐵，任選26杯1212元（5萬組）。

▼7-11即日起至12月12日，指定咖啡買12送12。（圖／業者提供）

●周一咖啡日

7-11自12月起在「OPENPOINT行動隨時取」，每周一咖啡日優惠：

・CITY CAFE大杯燕麥拿鐵，2杯99元。

・CITY PRIMA中杯精品馥芮白，2杯109元。

12月起每周二「質感咖啡日」，在「OPENPOINT行動隨時取」限定icash Pay支付，CITY PRIMA 中杯精品美式2杯99元（限量5000組）。

▼7-11 周一咖啡日優惠。（圖／業者提供）

●一起品茶趣

7-11「一起品茶趣」即日起至12月9日在「OPENPOINT行動隨時取」推出優惠：

・珍珠奶茶買2送2，5折（原價60元／杯）。

・琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買10送10，5折（原價45元／杯）。

・珍珠焙火烏龍4杯200元（原價75元／杯）。

・香鑽水果茶4杯190元（原價70元／杯）。

・青梅冰茶／一顆檸檬青／一顆檸檬紅4杯160元（原價60元／杯）。

▼7-11「一起品茶趣優惠」珍奶買2送2。（圖／業者提供）

★全家

全家12月8日限定，指定咖啡「加10元多一杯」：

・大杯單品美式，原價100元，優惠價2杯110元（5.5折）。

・大杯單品拿鐵，原價110元，優惠價2杯120元（5.5折）。

・大杯特濃美式，原價55元，優惠價2杯65元（6折）。

・大杯特濃拿鐵，原價65元，優惠價2杯75元（5.8折）。

▲全家便利商店咖啡「加10元多一杯」。（圖／業者提供）

●茶飲買1送1

全家「AI科技煮茶」技術導入全台1000間店，新品4款現煮精品茶、4款奶茶，即起至12月9日，門市同系列任選「買1送1」：

・白烏龍茶買1送1，5折（原價40元／杯）。

・鮮露紅茶買1送1，5折（原價40元／杯）。

・白烏龍醇奶茶買1送1，5折（原價55元／杯）。

・鮮露醇奶茶買1送1，5折（原價55元／杯）。

全家APP「隨買跨店取」也同步推出「買5送5」限時優惠，每位會員限購2組，兌換期限至2026年3月31日。

▼全家Let’s Tea即日起至12月9日，現煮茶原茶、奶茶「買1送1」。（圖／業者提供）


★萊爾富

●即日起至12月23日「門市優惠」：

・大杯阿華田（巧克力歐蕾、草莓），原價60元，優惠價25元（42折）。

・大杯恐龍巧克力歐蕾，原價65元，優惠價買1送1（5折）。

・大杯巧克力歐蕾，原價65元，優惠價買1送1（5折）。

・大杯巧克力珍珠歐蕾，原價79元，優惠價買1送1（5折）。

・紅玉紅茶，原價45元，優惠價買1送1（5折）。

・四季春青茶，原價45元，優惠價買1送1（5折）。

・桂圓紅棗茶，原價65元，優惠價買1送1（5折）。

・黑糖薑茶，原價45元，優惠價買1送1（5折）。

・大杯摩卡咖啡，原價70元，優惠價買1送1（5折）。

・醇脆黑糖拿鐵，原價65元，優惠價買1送1（5折）。

・中杯橙香美式，原價45元，優惠價買1送1（5折）。

・大杯橙香拿鐵，原價65元，優惠價買1送1（5折）。

▲萊爾富咖啡買1送1。（圖／業者提供）

●11月26日至12月23日「APP優惠」：

・大杯特濃美式，原價55元，優惠價買20送20（5折）。

・大杯特濃拿鐵，原價65元，優惠價買20送18（5.3折）。

・60元茶拿鐵系列，原價60元，優惠價買12送12（5折）。

・79元珍珠冰茶系列，原價79元，優惠價買12送12（5折）。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

咖啡優惠超商優惠7-11全家萊爾富

