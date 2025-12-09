▲ 醫界揭低價陷阱！跨境醫美糾紛激增，專家：急救設備恐不合格。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

海外醫療旅遊近年快速升溫，國人跨境接受整形與醫美療程的案例持續攀升，韓國與中國、泰國等地更成為熱門目的地。然而，在低價套裝與「醫美＋旅遊」包裝吸引下，相關醫療糾紛、不良事件甚至死亡個案也接連傳出。形體美容外科醫學會指出，過去一年返台求助民眾明顯增加，許多患者因術後併發症惡化才緊急回國，凸顯海外醫療風險正快速升高。

▲▼ 邱正宏醫師指出，台灣人赴海外整形暴增近五倍，但海外醫美併發症頻傳，包括隆鼻感染延誤處理、玻尿酸施打不當導致鼻頭潰爛等高風險案例層出不窮 。（上圖／邱正宏醫師提供；下圖／形體美容外科醫學會提供）

形體美容外科醫學會常務理事邱正宏醫師表示，近兩年台灣人赴海外整形比例「大幅攀升、幾乎翻了五倍」，然而伴隨而來的案例卻屢屢令人擔憂。他分享，一名三十多歲在台日本網紅赴韓國隆鼻，術後出現感染與嚴重腫脹，向診所求助卻遲遲沒有回應，症狀期間持續惡化；另一名台灣女網紅赴中國上海施打玻尿酸，術後第三天鼻頭竟然潰爛。醫師解釋，若注射位置不當，恐導致血管栓塞，嚴重甚至會失明、中風，並非罕見案例。

▲形體美容外科醫學會理事長楊弘旭強調，醫美攸關性命健康、非比價旅遊，赴海外手術前務必確認醫師與設備、急救及術後追蹤 。（圖／形體美容外科醫學會提供）

醫界指出，這些問題並非個人疏忽，而是源自於部分海外地區醫療量能被觀光潮壓垮。形體美容外科醫學會強調，部分城市因大量觀光客湧入、診所間激烈削價競爭、療程被迫量產化，導致醫療品質下降。理事長楊弘旭表示：「當醫師一天需應付龐大觀光客量、當療程價格不斷被壓低，醫療的本質便遭到侵蝕，手術失敗、感染甚至死亡，已不再是小概率事件。」

海外整形風險升高也引起官方關注，近期中國大使館罕見對外發布警告，標題直接點名「發生了死亡事件」，示警海外醫療旅遊的安全疑慮已非單一國家的問題，而是跨國政府共同面臨的公共衛生議題。醫學會進一步指出，民眾跨境施作整形常面臨「術後責任鏈斷裂」問題，一旦人離開當地，無法回到原診所處理、也無法快速聯繫原醫師，加上缺乏後送制度，往往小問題拖成大憾事。

▲▼ 形體美容外科醫學會彙整海外醫美糾紛「三大主因」與「四大風險」，提醒求美者務必審慎評估 。（圖／形體美容外科醫學會提供）

邱正宏說明，這正是海外醫美最致命的環節：「術後一旦出現需要立即處理的症狀，在海外往往無法即時介入。當責任鏈被切斷，患者只能自行承擔風險。」台灣形體美容外科醫學會表示，近年返台求助的民眾案例大幅增加，多與術後追蹤不足、急救設備不合格、使用未經審查針劑、甚至臨時更換醫師等因素有關。

▲形體美容外科醫學會常務理事邱正宏醫師說明海外醫美四大陷阱。（圖／形體美容外科醫學會提供）

為讓台人能在國內就有透明且明確的醫美治療環境，醫學會已啟動與醫學中心合作，建立更完整的「後送機制」。形體美容外科醫學會理事長楊弘旭強調，醫美不是比價市場，而是攸關性命與健康的醫療行為，「變美不是問題，但醫療不能被當成旅遊行程來消費。民眾出國前至少要確保診所設備、醫師資格、急救流程，以及術後能否持續追蹤。」

醫界呼籲，民眾跨境進行醫美前，應對國外醫療環境、設備標準與法規差異有充分了解，也不要輕信低價包裝。畢竟一旦出現感染、動脈阻塞、組織壞死等併發症，後續往往不僅是金錢損失，更可能付出無法挽回的健康代價。

▲▼ 台人赴海外整形比例大幅攀升，形體美容外科醫學會 TAAPS 2025 年會聚焦海外醫療風險 。（上圖／記者鄭遠龍攝；下圖／形體美容外科醫學會提供）