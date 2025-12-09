　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

醫界揭低價陷阱！跨境醫美糾紛激增　專家：急救設備恐不合格

▲ 醫界揭低價陷阱！跨境醫美糾紛激增，專家：急救設備恐不合格。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

海外醫療旅遊近年快速升溫，國人跨境接受整形與醫美療程的案例持續攀升，韓國與中國、泰國等地更成為熱門目的地。然而，在低價套裝與「醫美＋旅遊」包裝吸引下，相關醫療糾紛、不良事件甚至死亡個案也接連傳出。形體美容外科醫學會指出，過去一年返台求助民眾明顯增加，許多患者因術後併發症惡化才緊急回國，凸顯海外醫療風險正快速升高。

▲▼形體美容外科醫學會研討會。（圖／主辦單位提供）

▲▼ 邱正宏醫師指出，台灣人赴海外整形暴增近五倍，但海外醫美併發症頻傳，包括隆鼻感染延誤處理、玻尿酸施打不當導致鼻頭潰爛等高風險案例層出不窮 。（上圖／邱正宏醫師提供；下圖／形體美容外科醫學會提供）

▲▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

形體美容外科醫學會常務理事邱正宏醫師表示，近兩年台灣人赴海外整形比例「大幅攀升、幾乎翻了五倍」，然而伴隨而來的案例卻屢屢令人擔憂。他分享，一名三十多歲在台日本網紅赴韓國隆鼻，術後出現感染與嚴重腫脹，向診所求助卻遲遲沒有回應，症狀期間持續惡化；另一名台灣女網紅赴中國上海施打玻尿酸，術後第三天鼻頭竟然潰爛。醫師解釋，若注射位置不當，恐導致血管栓塞，嚴重甚至會失明、中風，並非罕見案例。

▲▼形體美容外科醫學會研討會。（圖／主辦單位提供）

▲形體美容外科醫學會理事長楊弘旭強調，醫美攸關性命健康、非比價旅遊，赴海外手術前務必確認醫師與設備、急救及術後追蹤 。（圖／形體美容外科醫學會提供）

醫界指出，這些問題並非個人疏忽，而是源自於部分海外地區醫療量能被觀光潮壓垮。形體美容外科醫學會強調，部分城市因大量觀光客湧入、診所間激烈削價競爭、療程被迫量產化，導致醫療品質下降。理事長楊弘旭表示：「當醫師一天需應付龐大觀光客量、當療程價格不斷被壓低，醫療的本質便遭到侵蝕，手術失敗、感染甚至死亡，已不再是小概率事件。」

海外整形風險升高也引起官方關注，近期中國大使館罕見對外發布警告，標題直接點名「發生了死亡事件」，示警海外醫療旅遊的安全疑慮已非單一國家的問題，而是跨國政府共同面臨的公共衛生議題。醫學會進一步指出，民眾跨境施作整形常面臨「術後責任鏈斷裂」問題，一旦人離開當地，無法回到原診所處理、也無法快速聯繫原醫師，加上缺乏後送制度，往往小問題拖成大憾事。

▲▼ 。（圖／形體美容外科醫學會提供）

▲▼ 形體美容外科醫學會彙整海外醫美糾紛「三大主因」與「四大風險」，提醒求美者務必審慎評估 。（圖／形體美容外科醫學會提供）

▲▼ 。（圖／形體美容外科醫學會提供）

邱正宏說明，這正是海外醫美最致命的環節：「術後一旦出現需要立即處理的症狀，在海外往往無法即時介入。當責任鏈被切斷，患者只能自行承擔風險。」台灣形體美容外科醫學會表示，近年返台求助的民眾案例大幅增加，多與術後追蹤不足、急救設備不合格、使用未經審查針劑、甚至臨時更換醫師等因素有關。

▲▼形體美容外科醫學會研討會。（圖／主辦單位提供）

▲形體美容外科醫學會常務理事邱正宏醫師說明海外醫美四大陷阱。（圖／形體美容外科醫學會提供）

為讓台人能在國內就有透明且明確的醫美治療環境，醫學會已啟動與醫學中心合作，建立更完整的「後送機制」。形體美容外科醫學會理事長楊弘旭強調，醫美不是比價市場，而是攸關性命與健康的醫療行為，「變美不是問題，但醫療不能被當成旅遊行程來消費。民眾出國前至少要確保診所設備、醫師資格、急救流程，以及術後能否持續追蹤。」

醫界呼籲，民眾跨境進行醫美前，應對國外醫療環境、設備標準與法規差異有充分了解，也不要輕信低價包裝。畢竟一旦出現感染、動脈阻塞、組織壞死等併發症，後續往往不僅是金錢損失，更可能付出無法挽回的健康代價。

▲醫界揭低價陷阱！跨境醫美糾紛激增　專家：急救設備恐不合格▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 台人赴海外整形比例大幅攀升，形體美容外科醫學會 TAAPS 2025 年會聚焦海外醫療風險 。（上圖／記者鄭遠龍攝；下圖／形體美容外科醫學會提供）

▲▼形體美容外科醫學會研討會。（圖／主辦單位提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
仙塔律師「為何突改口認罪？」　律師曝3關鍵
快訊／新北刑大代理副隊長遭檢舉　檢調約談3人
快訊／中國、俄羅斯11架軍機　進入南韓「防空識別區」
新竹貴婦下載App　慘遭詐騙1500萬
李泰安出獄低調過活　律師曝他心境...是否提再審平反未定論
南迴搞軌案李泰安出獄現況曝！　當老闆做工程「不再吊兒郎當」
蔡依林「全身挖洞」激裸透視！　0贅肉超狂曲線全看光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

醫界揭低價陷阱！跨境醫美糾紛激增　專家：急救設備恐不合格

必勝客「聖誕花圈比薩」睽違4年回歸　拿坡里推海綿寶寶系列聯名

攜手在地名店！亞伯樂「伯樂品城」以原酒風味與城事脈絡　閱讀在地日常

台灣醫美霸主出爐！超過7成愛美人士靠「鳳凰電波」招桃花　林心如在台引領「與時光逆行」風潮

全聯推「福利券」最高省4千　領券步驟一次看

【廣編】泊美PURE＆MILD全新「菁盈粹恆潤系列」奇肌上市　對抗初老肌從25+開始、一抹喚醒恆潤光感年輕肌

全家新推「棉花糖巧克力飲」　全聯合作阿華田打造9款甜點、麵包

炸雞漢堡「加10元多1件」！速食店本周優惠整理　桶餐下殺56折

麥當勞12/10開賣「巧克力三角派」　還有全新咖哩雞塊、漢堡

超商「咖啡優惠」懶人包　濃萃美式買12送12、阿華田只要25元

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

醫界揭低價陷阱！跨境醫美糾紛激增　專家：急救設備恐不合格

必勝客「聖誕花圈比薩」睽違4年回歸　拿坡里推海綿寶寶系列聯名

攜手在地名店！亞伯樂「伯樂品城」以原酒風味與城事脈絡　閱讀在地日常

台灣醫美霸主出爐！超過7成愛美人士靠「鳳凰電波」招桃花　林心如在台引領「與時光逆行」風潮

全聯推「福利券」最高省4千　領券步驟一次看

【廣編】泊美PURE＆MILD全新「菁盈粹恆潤系列」奇肌上市　對抗初老肌從25+開始、一抹喚醒恆潤光感年輕肌

全家新推「棉花糖巧克力飲」　全聯合作阿華田打造9款甜點、麵包

炸雞漢堡「加10元多1件」！速食店本周優惠整理　桶餐下殺56折

麥當勞12/10開賣「巧克力三角派」　還有全新咖哩雞塊、漢堡

超商「咖啡優惠」懶人包　濃萃美式買12送12、阿華田只要25元

麻古茶坊芋頭季「金絨芋泥」新上市　COMEBUY開賣沖繩黑糖系列

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

仙塔律師「為何突改口認罪？」　律師曝3關鍵：一點都不意外

吵架怒賣老公送的卡地亞　人妻「氣消超後悔」狂盧原價贖回

全台第一人！最強高中生Ray獲頒「2025最佳實境直播主」嗨翻

青森縣地震影響　《魔物獵人》發表會急取消　官方祈願平安無事

陳詩媛懷孕「雙腿還是超細」！正面看不出是孕婦 依偎王齊麟拍貼閃炸

派拉蒙砸3.5兆「搶親」華納兄弟　怒轟Netflix：根本好萊塢災難

死因不詳！俄駐北韓大使「突然死亡」享壽70歲　金正恩哀慟崩潰

萬華現2字頭「超便宜法拍公寓」　內行點貓膩：出手前三思

板橋重慶路餐廳凌晨突氣爆　現場整層炸爛3女1男送醫

消費熱門新聞

炸雞漢堡「加10元多1件」！速食店本周優惠整理　桶餐下殺56折

麥當勞12/10開賣「巧克力三角派」　還有全新咖哩雞塊、漢堡

超商美式買12送12　周一咖啡優惠懶人包

全聯推出「福利券」最多可省4千

全家新推「棉花糖巧克力飲」可可新品一次看

限今天！超商咖啡「買6送6」

台灣醫美霸主出爐！超過7成愛美人士靠「鳳凰電波」招桃花

台灣將賣日本麥當勞神品「巧克力三角派」　業者證實：明天公布

必勝客「聖誕花圈比薩」睽違4年回歸　拿坡里推海綿寶寶系列聯名

21風味館「烤雞最低66折」　酥炸雞柳限時買1送1

星巴克「最潮」咖啡可愛爆紅　好市多上架被搶翻

美式賣場限時黑五再掀搶購潮！Staub、Zwilling全出動

蝦皮購物推「全站大免運」　12月試行

肯德基「聖誕巨大桶」限量回歸　雪花乳酪脆雞新登場

更多熱門

相關新聞

台大醫學院長贊成「終結直美」

台大醫學院長贊成「終結直美」

衛福部整頓醫美亂象，擬修法要求執行醫美須接受一般醫學訓練（PGY）、醫美診所接受評鑑。台大醫學院院長吳明賢今日受訪表示贊同，台大醫院每年都會收到3~4個因為做醫美導致患者變成植物人甚至致死的個案，衛福部嚴管才是正本清源。PGY訓練才能讓醫師具備完整訓練與臨床實習，如果僅剩下技術面「其實就是去做工人」。

滿意度最低醫美整形項目Top5

滿意度最低醫美整形項目Top5

醫美安全再升級！王正坤醫師：預防臉部血管栓塞是臨床第一課

醫美安全再升級！王正坤醫師：預防臉部血管栓塞是臨床第一課

專業醫師揭台韓醫美差異　慎防低價海外療程風險

專業醫師揭台韓醫美差異　慎防低價海外療程風險

醫師超強4口訣！他一年狂減60公斤

醫師超強4口訣！他一年狂減60公斤

關鍵字：

形體美容外科醫學會海外醫美跨境醫療整形旅遊醫療觀光整形糾紛隆鼻感染玻尿酸併發症醫美風險韓國整形中國醫美醫療量產化醫療品質下降急救設備不合格術後感染邱正宏楊弘旭醫美安全醫療意外醫療糾紛增長醫美旅遊

讀者迴響

熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

主播兒遭酒駕撞死全身孩子衣服出庭

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

五月天經紀人發文疑10字反擊朱孝天！

即／火燒知名石頭火鍋　停業裝修火煙狂竄

台灣客「死守電視」　一票台人曝真相笑噴

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面