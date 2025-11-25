　
快訊／全家開出2張千萬發票！買咖啡就中獎　幸運名單一次看

▲▼全家便利商店114年9-10月中獎發票，共有6位幸運兒抱回大獎，開獎店舖橫跨台北、花蓮、桃園及台中。（圖／業者提供）

▲全家114年9至10月中獎發票，共有6位幸運兒抱走大獎。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

財政部今（25）日開出114年9月至10月統一發票中獎號碼，全家便利商店公布這期共有6位幸運兒抱走大獎，開獎店舖橫跨台北、花蓮、桃園及台中，其中特別獎1000萬元開出2組，獎落全家社子島店、花蓮新城嘉新店。

全家開出「2張1千萬發票」特別獎，分別在全家社子島店、花蓮新城嘉新店。其中一位幸運兒以全家會員專屬優惠，購買兩杯Let's Café 特大杯冰拿鐵與零食，即幸運獲得千萬獎金；另一位則僅花費115元購買uno pasta烤雞燻腸白醬義大利麵、截切西瓜，同樣抱走千萬。

「特獎200萬元」開出2組，獎落全家柯達飯店、桃園民光店，幸運得主最低僅花費138元，購買多顆茶葉蛋、鮮豆漿及糙米漿等商品，就將200萬元大獎抱回家；另一位幸運兒則購買8杯Let's Café咖啡等商品就中獎。

「頭獎20萬元」有2位消費者幸運獲得，開出店舖分別位於全家大園大工店、潭子金潭店，最低僅花費60元購買起酥蛋糕及軟糖零食就幸運中獎。

另外，為鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬100萬元獎，這期全家共開出1組，獎落松指部店，花費95元，購買日式蕎麥沾麵及草莓優酪等商品而中獎。

▼全家便利商發票中獎名單。（圖／業者提供）

▲▼全家便利商發票中獎名單。（圖／業者提供）

▼統一發票9、10月獎號出爐。（圖／社群中心製）

