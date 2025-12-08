炸雞漢堡「加10元多1件」！速食店本周優惠整理　桶餐下殺56折

▲6家速食店本周限定好康懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

6家速食店本周限定好康出爐，德克士今日限時1天可享17品項+10元多1件，周三肯德基有炸雞桶56折、頂呱呱則推辣味雞翅3入現省52元；另外漢堡王推豬排堡買1送1、21風味館品牌日享6大優惠。

▲肯德基激省56折桶餐限時1天搶。

●德克士脆皮炸雞

今天是德克士脆皮炸雞「逢8會員日」，有17品項+10元多1件，包括咔滋脆皮炸雞、起司蔬菜牛肉堡、檸香雞腿堡、椒香雞腿堡、黃金Q蝦堡、咔滋薯霸、紫金QQ球、咔滋啃骨雞、咔滋洋蔥圈、黃金薯餅、冰紅茶、無糖綠茶、經典冰奶茶、百事可樂、七喜、鮮萃檸檬綠茶、現磨美式咖啡，會員每次消費上限為10組。

●肯德基

肯德基本周「炸翻星期三」推「蛋撻買1送1」，特價47元；「激省56折桶餐」內含6塊卡啦脆雞，特價239元；「激省明星四件組」內含卡啦雞腿堡1顆+小份香酥脆薯+原味蛋撻2顆+中杯百事可樂，特價159元。優惠券於10日上午10時30分起開放於PK APP領取，送完為止。

●頂呱呱

頂呱呱本周三會員祭出「辣味雞翅優惠組」，內含辣味雞翅3入特價125元，現省52元。限於官方LINE帳號領券且限當天使用完畢。

●21風味館（21PLUS）

21風味館本月11日的「品牌日」有「21香草烤雞特價369元」、「21香草烤半雞特價189元」、「香草烤雞腿特價89元」、「香草烤雞腿2隻特價170元」、「香脆炸雞桶（5入）售價288元」、「香脆炸雞2塊特價115元」共6大優惠。21TOGO門市、美食外送平台不適用此活動。

●麥當勞

麥當勞APP本周有10大優惠，包括「單點麥脆雞腿送小杯玉米湯」、「單點6塊原味麥克雞塊送小杯玉米湯」、「單點經典滿福系列送薯餅」、「單點大杯玉米湯送小薯」、「單點中薯送蘋果派」、「單點麥香魚／麥香雞送小薯」、「單點勁辣香雞翅送中杯碳酸飲料／中杯無糖茶」、「歡樂送單筆滿350元送6塊原味麥克雞塊」、「單點焙果／鬆餅系列送薯餅」、「單點陽光蛋堡系列送薯餅」，各優惠券限兌換1次，使用至12月16日。

●漢堡王

漢堡王全門市祭出「法式芥末豬排堡買1送1」，單點、套餐皆享優惠，有部分門市將於本周售完。優惠不適用機場內、科技廠內、兒童樂園門市。