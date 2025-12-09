　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

外送平台東南亞料理賣破7億　台人最愛「泰式打拋豬」

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda公布台人最愛東南亞美食排行。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「foodpanda」今（9）日公布近1年東南亞料理類別總銷售額破7億元，其中以泰式料理最受台人喜愛，同步曝光3大最熱門餐點；另外，東南亞生鮮雜貨品項今年訂單平均也增長2成。

根據foodpanda數據顯示，東南亞料理成為成長最快的飲食項目之一，平台外送年銷售額突破7億元，進一步觀察到台人最愛東南亞美食為「泰國料理」，其次是越南及印尼料理，而「泰式打拋豬」、「越式河粉」、「綠咖哩」則為東南亞料理中必點美食，長年穩坐前3名寶座。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲同步公布年度人氣東南亞美食名店。

業者也公布年度人氣東南亞美食名店，包括剛拿下2025饕客金選獎台北區冠軍的「依鼎越式美食」、馬來西亞家常味餐廳「巴生仔大馬料理店」、擁有平價單人餐的「清真Halal泰式廚房」，以及湯頭取勝的「明昌越式餐館」。

除美食外，foodpanda也發現東南亞生鮮雜貨品項在今年訂單平均增長2成，最熱銷品項包括印尼炒麵、泰式海苔、宿霧芒果乾，生鮮部分則以越南娃娃菜、越南去皮椰子、泰國蘆筍最受青睞。

為歡慶國際移民日，即日起至12月30日凡於平台指定餐廳輸入「天天爽」可享65 折；即日起至12月31日平日於大全聯、美廉社等通路選購生鮮雜貨輸入「平日享七九」則可享79折優惠。

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats日前公布近1年全台外送美食排行榜及有趣洞察。（圖／Uber Eats提供）

另一外送平台「Uber Eats」日前也公布近1年全台外送美食排行榜及有趣洞察，其中「鍋貼」為台灣最受歡迎外送品項寶座，再來依序是「薯條」、「雞塊」等人氣美食，改寫去年前3名「火鍋」、「粥品」、「功夫麵」榜單。業者也觀察到「波奇碗（Poke Bowl）」穩坐健康餐首選，訂購量是第2名「墨西哥起司雞飯」的17倍。

業者同時揭露美食外送訂單備註內容，「謝謝您／你」是最常出現的詞，凸顯台灣消費者的高禮貌文化；而在客製化需求中，「不要蔥」奪禁忌配料之首，數量甚至超過「不要香菜」與「不要洋蔥」的總和。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

foodpanda Uber Eats

