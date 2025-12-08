　
民生消費

全家新推「棉花糖巧克力飲」　全聯合作阿華田打造9款甜點、麵包

▲▼全家推出可可新品、罪惡系美食。（圖／業者提供）

▲全家推出可可新品、罪惡系美食。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家便利商店將從12月10日起推出3大暖心系列，從飲品、甜點、鹹食都有，包括與汽車品牌VOLVO首度合作，推出期間限定 Let’s Café「棉花糖巧克力飲」。而全聯福利中心則攜手百年品牌阿華田，打造9款可可麥芽聯名甜點、麵包，從布蕾、蛋糕到麵包應有盡有，暖心又療癒，為年底甜點市場掀起一波濃郁風潮。

▲▼全家推出可可新品、罪惡系美食。（圖／業者提供）

▲全家首度與汽車品牌VOLVO合作，推出Let’s Café「棉花糖巧克力飲」。（圖／業者提供）

★全家

全家今年冬天首度與汽車品牌VOLVO合作，推出Let’s Café「棉花糖巧克力飲」，以高品質西非可可豆製成可可粉，調配出濃郁絲滑的黃金比例基底，再加入蓬鬆棉花糖點綴。搭配紅色聖誕限定杯款與VOLVO MILU造型貼紙，節慶氛圍滿點，售價75元，活動期間12月10日至2026年1月6日，凡購買指定飲品即贈限量貼紙，還可抽VOLVO購車優惠券5萬元。

▲▼全家推出可可新品、罪惡系美食。（圖／業者提供）

▲「可可饗宴」系列，集結三明治、甜點、麵包共6款新品。（圖／業者提供）

同時登場的「可可饗宴」系列，集結三明治、甜點、麵包共6款新品，包括可可脆脆貝殼夾心49元、布朗尼鹹奶蓋49元、覆盆莓榛果可可三明治39元、巧克力麻糬QQ可頌42元、杏仁可可蜂蜜蛋糕45元等，苦甜、濃厚、酥脆一次滿足。

▲▼全家推出可可新品、罪惡系美食。（圖／業者提供）

▲「罪惡系美食」濃厚系列回歸。（圖／業者提供）

▲▼全家推出可可新品、罪惡系美食。（圖／業者提供）

另有「罪惡系美食」濃厚系列回歸，推出惡魔乳酪生義大利麵99元、大口起司炸魚飯糰62元、失控起司薯餅焗飯95元、滿滿起司燻腸洋芋堡65元，以及冬季限定棉花糖可可塔49元，12月10日至12月23日，全家會員購買指定品項享「88折優惠」。

★全聯X阿華田甜點、麵包

全聯則攜手百年瑞士品牌「阿華田」，旗下We Sweet與READ BREAD聯名系列，自12月5日至2026年1月8日限時販售，共9款冬季限定甜點、麵包，以香醇可可麥芽為主軸，重現瑞士經典風味。

▲▼全聯合作阿華田打造9款甜點、麵包。（圖／業者提供）

▲全聯合作阿華田打造9款甜點、麵包。（圖／業者提供）

首推「濃脆可可空氣蛋糕」以蓬鬆細緻的蛋糕體，承載阿華田的可可麥芽香，特價69元；「可可麥芽岩漿捲」柔軟蛋糕捲包覆可可麥芽餡，帶有脆酷力顆粒口感，特價99元；「可可麥芽雪球布蕾」質地滑順綿密，特價149元；「脆皮可可慕斯杯」由巧克力脆皮與可可慕斯層層堆疊，特價89元；「可可麥芽大福」Q彈外皮包裹濃厚內餡，特價59元。

▲▼全聯合作阿華田打造9款甜點、麵包。（圖／業者提供）

▲▼全聯合作阿華田打造9款甜點、麵包。（圖／業者提供）

▲▼全聯合作阿華田打造9款甜點、麵包。（圖／業者提供）

「READ BREAD」麵包同步推出「可可夾心小吐司」39元、「可可麥芽脆酷力起酥派」35元、「可可麥芽麵包」39元，皆以可可麥芽粉入料製作。

全家新推「棉花糖巧克力飲」　全聯合作阿華田打造9款甜點、麵包

全家新推「棉花糖巧克力飲」　全聯合作阿華田打造9款甜點、麵包

