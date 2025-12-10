超商連續5天「買1送1」懶人包！泡麵、冰品、零食都有

▲全家便利商店連續5天會員優惠，咖啡兩杯89元。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

享受歲末小確幸，全家便利商店自12月10日至12月14日，推出「會員限定」限定優惠，飲品、泡麵、零食、生活用品都有「買1送1」、「加10元多1件」或超值組合價。萊爾富同步「限時殺5日」優惠，飲料、泡麵、零食等都有「買1送1」。

★全家

全家便利商店在12月10日至12月14日「會員限定」限定優惠，Let’s Café經典美式、經典拿鐵（特大杯、冰熱不限）原價60至70元，任選「兩杯特價89元」；金酒凍檸美式原價80元，同樣兩杯89元。Let’s Tea仙女醇奶茶原價55元，第二杯只要10元。

EVIAN天然礦泉水原價49元，加10元多一件，等於兩件特價59元。泡麵也有多項優惠，農心辛香菇杯麵原價49元，加10元多1件；味王王子杯麵鮮蝦海味湯麵原價49元，「買1送1」等於兩件49元。

冰品方面，Famice霜淇淋不限口味，原價49元，加10元多1件，兩件59元；健司辻利海鹽蜂蜜抹茶雪糕原價59元，兩件69元。

乳品也祭出優惠，牧場直送4.0鮮乳（1858ml）原價209元，單件特價169元。光泉莓果穀物脆片鮮奶優格原價40元，加10元多1件，兩件50元。

保健飲品則有白蘭氏黑醋栗金盞花葉黃素精華飲原價69元，買2送1、三件138元，平均每件46元。樺達硬喉糖檸檬薄荷原價42元，買1送1，兩件42元，平均每包21元。

▼全家會員限定優惠，點圖可放大。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富同樣於12月10日至12月14日推出「限時殺5日」活動，飲品、泡麵與零食品項全面降價。

統一多多原味及減糖款（370ml）原價35元，任選兩件49元；雙響泡日式雞白湯麵原價35元、農心安城湯麵原價49元均享「買1送1」。

飲料及零食方面，每朝EX黑咖啡、杜老爺特級巧克力脆皮大雪糕、Gery厚醬起司蘇打餅、無聊派嚼代爽椒隨手包，通通「買1送1」。

此外，海尼根Silver星銀啤酒330ml買2送1，靠得住日用懶人褲（4片＋1件）原價118元，單件特價49元。

▼萊爾富限時殺5日優惠。（圖／業者提供）