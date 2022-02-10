學生換新機快看！5大網購平台限時優惠　熱門輕薄筆電免萬元超值入手

▲受到疫情影響，在家工作、居家上學成為趨勢，帶動筆電需求大增。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

在遠距工作及教學已成新興趨勢後，筆電需求高漲，而接著將迎來開學，近期打算添購3C週邊或新筆電，希望在新學期做報告、修圖、瀏覽網頁，或是平時追劇看影片，操作上順暢穩定的話，可以把握網購平台促銷優惠活動，像是HP最經典熱銷的14吋筆電系列不到2萬元、Acer 15吋電競筆電現省6,000元，還有精選萬元以下輕薄筆電，讓預算有限的學生也能輕鬆入手。

為了讓學生族群做好開學準備，針對學習需要的筆電、週邊產品如螢幕、鍵盤、耳機、隨身碟等，東森購物網祭出促銷價幫省荷包之外，活動機種更有大優惠，其中推薦兩款15吋電競筆電，Acer Nitro5搭載11代i5 CPU、GTX1650獨顯效能以及512G PCIe SSD大容量，原價30,900元，東森價26,900元，下單搭配指定信用卡滿額最高回饋2,000元，現省6,000元；CJSCOPE MARS採4邊窄框設計、2.05公斤超輕薄並擁有470分鐘超強續航力，東森價29,900元，搭配指定信用卡滿額最高回饋2,000元，現省4,000元，另皆可參與滿額限量登記活動，再送東風衛生紙一箱。

▲▼現在入手Acer Nitro5、CJSCOPE MARS這兩款15吋電競筆電，除了有現省回饋，滿額登記再送衛生紙。（圖／翻攝自東森購物網）

瞄準筆電及3C用品需求，PChome 24h購物祭出3大開工開學筆電優惠，2/8～2/28下單登記有機會獲得百萬P幣好禮、大容量雲端儲存空間和高效能防毒軟體，同時推薦站上促銷筆電，僅1.47公斤、1.39公分輕薄機身的「HP 14s-dq2037TU極地白」，以及內建含四顆立體聲喇叭的「ASUS Vivobook 13 Slate T3300KA」，兩款特價20,000元有找；主打方便攜帶，不論是娛樂或工作都可輕鬆使用的「ASUS VivoBook X413EA 酷玩黑」，特價21,900元；集工作室和平板電腦等功能性於一機的「微軟Surface Pro 7 VDV-00011白金」，特價25,888元。

▲HP 14s-dq2037TU極地白，輕薄機身，攜帶外出沒有負擔。（圖／PChome 24h購物提供）

▲Microsoft Surface Pro 7 VDV-00011 白金可一機多用。（圖／PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物表示，「輕薄機款」方便外出攜帶使用，最受大學生及小資上班族青睞，熱銷價格帶落在20,000～28,000元間，「電競商務筆電」主打續航力強、高效能兩大特色，深受商務人士和電玩愛好者喜愛，熱銷價格帶落在35,000～45,000元間。另因應宅習慣及數位化所帶來的多工需求，2in1及觸控筆電銷量大幅成長，品牌如ASUS、AVITA、微軟Surface，相關系列商品成為今年異軍突起的採購趨勢。

因應學生族群開學需求，遠傳friDay購物即日起至2/28止推出「開學購新機」優惠，包括可提升作業效率的ASUS 14吋輕薄筆電，優惠價16,900元、acer 21.5吋VA螢幕顯示器，優惠價3,588元、Logitech MK270R無線鍵鼠組700元有找，ASUS超值螢幕桌機優惠組不到萬元。

另外，遠傳friDay購物從內部統計發現，每年到開學前一週，相關3C商品就會成長將近5成，而受到去年三級警戒在家工作、居家上學的影響，今年在春節期間買氣較夯的資訊用品，反而成為提升工作效率的週邊，如視訊鏡頭、麥克風、螢幕與外接鍵鼠組，其中辦公上學必備的鍵盤、滑鼠組成為2月以來最熱門3C，單日都售出超過百組以上。

對於想入手筆記型電腦，但預算有限的人，樂天市場精選萬元以下筆電，像是站上店家「LEAF小葉子購物網」熱銷推薦ASUS E210MA 11.6吋，原價13,900元，限時下殺7折，特價9,800元，使用樂天信用卡付款還可賺980點，最後等於8,820元；「愛買線上購物」的ACER輕薄筆電A114-61-S53C，原價10,900元，特價9,999元，刷樂天信用卡再賺990點，一點等於一元，相當於只要9,009元。

▲ASUS E210MA限時下殺7折，搭配指定信用卡付款，換算可享64折優惠。（圖／樂天市場提供）

▲ACER輕薄筆電A114-61-S53C，特價不到萬元就能入手。（圖／樂天市場提供）

樂天市場另推出「福虎賀歲 最高回饋40%」活動，集結多款3C品牌商品6折起，包含筆電、平板、螢幕及周邊配件等；2/14前在指定店家購物滿2,000元還可賺200點、滿3,000元領優惠券現折300元，再搭配使用樂天信用卡付款2筆以上訂單且累消費滿5,000元，再賺10%點數回饋。

為滿足不同使用習慣與需求，momo集結近3,000組商品推出「你開學我放價」限時優惠，即日起至2/28不限金額消費可登記享5% momo幣回饋、下單指定商品就送Office軟體。還有各大廠陸續推出限時加碼優惠，Acer品牌週消費滿23,000元登記送千元momo幣；MSI品牌週2/14～2/20消費滿額送限量贈品；ASUS超級品牌日2/16消費最高回饋20%momo幣，滿額再抽momo萬元紅利金。